Forsvar for pasientmedvirkning og Helseplattformen i Midt-Norge

Leder for brukerutvalgene i Midt-Norge tar til motmæle mot professor Anne Kjersti C. Befrings kritikk. Han avviser påstander om manglende integritet og understreker verdien av pasientenes stemme i utviklingen av journalsystemet.

I en kronikk i Digi den 14. april kom professor Anne Kjersti C. Befring med en rekke sterke påstander om hvordan brukerutvalgene i Helse Midt-Norge opererer. Hun hevder blant annet at lederne i disse utvalgene fungerer som styreledere i underliggende enheter, noe hun mener er med på å svekke den kritiske diskusjonen i systemet. Dette er påstander som ikke kan stå uimotsagt, da de angriper både integriteten til de frivillige som legger ned en enorm innsats for helsetjenesten, og forståelsen av hvordan pasientmedvirkning faktisk fungerer i praksis.

Innenfor foretaksgruppen i Helse Midt-Norge finnes det i dag fem ulike brukerutvalg, i tillegg til et dedikert brukerutvalg knyttet spesifikt til Helseplattformen. Sistnevnte er sammensatt av medlemmer fra de øvrige utvalgene, ungdomsrådet og tre representanter fra kommunesektoren. Alt arbeidet vårt er basert på frivillighet, og vi som sitter her har lang erfaring som pasienter, pårørende og tillitsvalgte i ulike pasientorganisasjoner. Denne bakgrunnen gir oss inngående kunnskap om systemene. Vi bruker aktivt innbyggerportalen Helsami, og vi er selv brukere av både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Etter at Helseplattformen ble implementert, opplever vi at mulighetene for dialog, samhandling og reell innflytelse på egne behandlingsforløp har blitt vesentlig forbedret. Per i dag finnes det ingen andre journalsystemer som kan tilby pasientene tilsvarende funksjonalitet.

Befring velger å fremstille oss som en forlengelse av ledelsen, noe vi kategorisk tilbakeviser. Dersom man tar seg tid til å lese protokoller og årsberetninger fra våre utvalg, vil man raskt se at vi ofte fremmer kritiske synspunkter og utfordrer systemet der det er nødvendig. Vi deltar riktignok i styremøtene, men vi er der som observatører med uttalerett, ikke som styremedlemmer med stemmerett. Påstanden om at brukerrepresentanter er styreledere i underliggende enheter mangler fullstendig rot i virkeligheten. For å rydde misforståelser av veien, inviterer jeg herved professor Befring til å overvære både det regionale brukerutvalgets møte den 29. april og styremøtet den 30. april 2026. Da kan hun selv observere hvordan vi jobber og bekrefte at våre bidrag er uavhengige og kritiske.

Selv om Helseplattformen per nå ikke er fullt utviklet på alle områder, er det pasientene og de pårørende som spiller den mest sentrale rollen i å forme de fremtidige løsningene. Vi jobber målrettet for å sikre at systemet ivaretar pasientenes behov og forventninger bedre enn noen gang. Et vedtak om å avvikle Helseplattformen nå ville vært dramatisk, og det ville utvilsomt føre til stor skade for både pasienter, pårørende, helsepersonell og kommunene. Riksrevisjonens nylige anbefalinger underbygger dette poenget: Det er helt avgjørende at Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Midt-Norge og kommunene jobber sammen for å sikre en god informasjonsflyt. Dette må skje ved å legge til rette for størst mulig oppslutning om Helseplattformen, slik at pasientene får den tryggheten og oppfølgingen de har krav på i fremtidens helsevesen





