Forsvarer nedlegger påstand om frifinnelse for Steinar Wangen

En av forsvarerne til Steinar Wangen har lagt ned påstanden om at klienten frifinnes fullt og helt. Det har meldt NRK. Steinar Wangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidært for å ha medvirket til selvdrapet hennes. I sin prosedyre i retten fredag la Wangens forsvarer Gaute Nilsen vekt på at det ikke er gjort noen DNA-funn fra Wangen på noen pute. Aktor Peter André Johansen har bedt om 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Han begrunner påstanden med at det er stor fare for at Wangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden.

En av forsvarerne til Steinar Wangen har lagt ned påstanden om at klienten frifinnes fullt og helt. Det har meldt NRK. Steinar Wangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidiært for å ha medvirket til selvdrapet hennes.

I sin prosedyre i retten fredag la Wangens forsvarer Gaute Nilsen vekt på at det ikke er gjort noen DNA-funn fra Wangen på noen pute. - Når det gjelder alle chat-meldingene, kan de kalles morbide og syke, men er det egentlig et bevis for at han drept henne? sa Nilsen. Aktor Peter André Johansen har bedt om 15 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Han begrunner påstanden med at det er stor fare for at Wangen skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden. Steinar Wangen er tiltalt for å ha drept en svenske kvinne med en pute i Trollhättan i Sverige i september 2024, subsidært for å ha medvirket til selvdrapet hennes, ifølge TV 2. Han forklarer at han var til stede da kvinnen døde, men nekter for å ha kvalt henne med en pute.

Hvorvidt denne puta er brukt i forbindelse med kvinnens død, er helt sentralt i saken. Politiet har bare funnet en av de tre putene som var i den aktuelle leiligheten, uten å knytte den til dødsfallet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steinar Wangen Drap Forsvar Aktor Kriminalitet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Takk Gud for barnevernetDet er blitt moderne å hate barnevernet – og det er livsfarlig.

Read more »

Thorsby forsvarer klimasakenLandslagsspiller Morten Thorsby svarer på kritikken han får som klimaaktivist i et debattinnlegg. Han erkjenner paradokset med fotball-VMs klimautslipp, men mener det er viktig å engasjere seg selv om man ikke er perfekt.

Read more »

Ber om forvaring for Steinar WangenFredag er det prosedyrer i rettssaken mot den tidligere drapsdømte 55-åringen. Aktor mener han må dømmes til forvaring i 15 år.

Read more »

NRK: Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar WangenNRK: Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Wangen

Read more »