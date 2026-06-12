Forsvaret skal stille med mannskap for å hjelpe politiet med vakthold på utvalgte steder i Oslo gjennom sommeren på grunn av økt sikkerhetsbehov. Beslutningen har møtt skarp politisk kritikk fra byrådslederen i Oslo, som kaller det en fallitterklæring fra regjeringen. Justisministeren forsvarer tiltaket som en nødvendig og tidsavgrenset operativ vurdering på bakgrunn av den endrede trusselbildet på grunn av konflikter i Midtøsten og Ukraina, samt et økt antall arrangementer i byen. Dispute suste.

Forsvaret har etter anmodning fra Politidirektoratet besluttet å stille med mannskap for å assistere politiet med vakthold på utvalgte steder i Oslo gjennom sommeren. Denne beslutningen har utløst sterk politisk debatt, hvor byrådslederen i Oslo har karakterisert tiltaket som oppsiktsvekkende og en fallitterklæring fra regjeringen.

Bakgrunnen for anmodningen er en økt trykk på politiets ressurser på grunn av den økende sikkerhetssituasjonen, særlig i lys av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Dette har ført til et endret trusselbild som krever mer ressurser for å sikre objekter, personer og arrangementer, spesielt i hovedstaden. I tillegg har Oslo politidistrikt en større belastning sommeren gjennom medMultiple arrangementer, noe som ytterligereebelaster politiet.

Politidirektør Håkon Skulstad forklarte at politiet har sett det som nødvendig å be om bistand til vakthold på utvalgte steder for å unngå at viktige forebyggende arbeid og tilstedeværelse i utsatte områder og blant ungdom blir nedprioritert. Etter en helhetsvurdering ble Hans Majestet Kongens Garde valgt som den aktuelle enheten, ifølge assistent politidirektør Ingrid Wiik-Hansen, som understreker at soldatene vil klare å dekke både sine daglige oppgaver og den nye anmodningen uten å svekke den nødvendige beredskapen.

Personell fra forsvaret vil stå vakt sammen med Oslo-politiet blant annet ved den amerikanske ambassaden fra juni til midten av august. Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre har reaksjon med skarp kritikk. Han påpeker at det i dag er færre politifolk på jobb i Oslo enn for fem år siden, og at trygghet koster penger som regjeringen ikke ser ut til å være villig til å betale.

Solberg omtaler dette som en ren fallitterklæring og et bevis på at Arbeiderparti-regjeringen ikke prioriterer politiet. Stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp) deler denne kritikken og hevder at regjeringen har styrt så dårlig at politiet ikke er i stand til å levere på samfunnsoppdraget sitt. Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) har svart på denne kritikken og forklarer at dette er en operativ vurdering fra Politidirektoratet, som har anmodet om bistand i en avgrenset periode.

Hun peker på at dette ikke er første gang politiet får hjelp fra forsvaret, og at regjeringen har foreslått å bevilge 145 millioner kroner til politiet i den reviderte nasjonalbudsjetten for å møte de ekstraordinære utfordringene. Aas-Hansen understreker at regjeringen tar det på alvor og vil iverksette ytterligere tiltak for å hindre at politiets øvrige samfunnsoppdrag blir for rammet, samtidig som man møter den endrede trusselen på grunn av Midtøsten-konflikten.

Til tross for politisk uenighet er beslutningen gjennomført, og forsvarspersonell vil være synlig i hovedstaden sommeren gjennom. Dette markerer en sjelden situasjon hvor militære enheter brukes til internt vakthold i Norge, noe som viser alvoret i den nåværende sikkerhetssituasjonen. Den politiske debatten forventes å fortsette mens myndighetene jobber med å balansere ressursbehovet med ønsket om å opprettholde et sterktpolitiet tilstede i lokalsamfunnene og forebygge kriminalitet





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