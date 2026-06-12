Forsvaret bistår politiet med vakthold i sommer

Forsvaret har innvilget Politidirektoratets forespørsel om bistand til vakthold utvalgte steder i sommeren. Soldater fra Garden skal bistå politiet i sommer, og bistanden gjelder fra juni til midten av august. Personell fra Forsvaret vil i perioden stå vakt sammen med mannskaper fra Oslo-politiet ved blant annet den amerikanske ambassaden.

Forsvaret har innvilget Politidirektoratet s forespørsel om bistand til vaktplikt utvalgte steder i sommeren. Oslo s byrådsleder er svært kritisk. Det er soldater fra Garden som skal bistå politiet i sommer.

Politiet opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina, og har derfor sett det som nødvendig å be om bistand til vakthold utvalgte steder. Bistanden gjelder fra juni til midten av august. Personell fra Forsvaret vil i perioden stå vakt sammen med mannskaper fra Oslo-politiet ved blant annet den amerikanske ambassaden. Oslo-byrådsleder Eirik Lae Solberg kaller beslutningen om å sette inn Forsvaret for "oppsiktsvekkende.

" Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen sier at dette er en operativ vurdering fra Politidirektoratet, som har bedt Forsvaret om å bistå politiet med vakthold og sikring i en avgrenset periode. Bistanden er ikke første gang politiet får bistand fra Forsvaret. Arbeiderparti-regjeringen er opptatt av å ta ytterligere grep for å forhindre at det i for stor grad går ut over øvrige deler av politiets samfunnsoppdrag.

NHO Service og Handel, Vegard Einan, viser til at politiet i Oslo allerede har et samarbeid med vekterbransjen, og at de derfor er godt samkjørt inkludert regelmessige samarbeidsmøter. Einan mener at det er viktig å bevare skillet mellom sivilt og militært, og at oppgaver i gatene bør løses av politi og vektere, ikke av Forsvaret. Politiet og Oslo politidistrikt er styrket under Ap-regjeringen, men trusselbildet som følge av krigen i Midtøsten har endret situasjonen nå





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