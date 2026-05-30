Forsvarets forskningsinstitutt: Laservåpen kan stanse angrepsdroner, men kan hindres av urolig luft

Forsvarets forskningsinstitutt skriver at laservåpen kan stanse angrepsdroner, men kan hindres av urolig luft. Temperaturen er avgjørende. Den er direkte knyttet til lufttettheten. Hvis vi ikke har kontroll på dette, blir laserstrålen 'smurt utover' i stedet for å brenne hull i for eksempel en drone, sier forsker Andreas Schiller. Schiller står på et tak hos FFI med en antennelignende innretning. Den er et høyteknologisk 3D-anemometer. Anemo er gresk og betyr vind. Denne spesielle måleren er basert på ultralyd. Den sjekker forholdene rundt seg på en måte sansene våre ikke er i nærheten av å klare - 50 ganger i sekundet.Værforholdene avgjør hvor lang rekkevidde laseren har, enten den er et våpen eller brukes til å lage show, som her i Oslo nyttårsaften 2024. Målet med forskningen er å kunne forutsi nøyaktig hvor effektiv en laser vil være under alle slags forhold. Uten kontroll på turbulensen kan rekkevidden fort være begrenset til én kilometer. Med riktig kunnskap kan våpenet ha effekt over både fem og ti kilometers avstand. Kunstig intelligens kan være nyttig ved å trene opp en modell på alle verdataene vi har samlet inn, både fra Yr, vindmålere og våre egne sensorer. Da vet vi mye mer nøyaktig når våpenet er mest effektivt, vinter som sommer.

