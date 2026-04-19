Forsvarets Materiell Avhengig av Israelske Komponenter – Utfordrende å Fjerne

Forsvarsministeren understreker at det er urealistisk å bygge opp et moderne forsvar uten bruk av enkelte israelske komponenter i internasjonalt samarbeid. Norge selger ikke våpen til Israel og kjøper ikke komplette israelske våpensystemer, men en boikott av israelsk utstyr i vestlige militærsystemer vil gjøre oppbyggingen av Forsvaret og NATO-integrasjon svært vanskelig.

Norsk forsvarspolitiske og materielle avhengigheter av israelske selskaper har kommet i fokus etter at Forsvaret s Forum publiserte en oversikt.

Flere sentrale forsvarssystemer som Norge opererer, eller planlegger å anskaffe, inneholder delsystemer eller komponenter fra israelske produsenter.

Dette gjelder alt fra de avanserte F-35 kampflyene, som utgjør ryggraden i det norske luftforsvaret, til tunge landbaserte våpen som CV90 stormpanservogner og de nye tyske Leopard-stridsvognene.

Selv fremtidens britiske Type 26-fregatter, som skal styrke maritim kapasitet, er identifisert med israelske deler.

Oversikten omfatter også andre viktige systemer som K9 artillerisystem, K10 ammunisjonsfartøy, Wisent 2 panservogn og Dingo 2 pansrede kjøretøy.

Denne utbredte bruken av israelske komponenter illustrerer en bredere internasjonal praksis innen utvikling og produksjon av avansert militært materiell, der globale leverandørkjeder og spesialisering er normen.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) har uttalt seg tydelig om situasjonen, og understreker at Norge ikke fører en politikk for å importere israelske våpensystemer i sin helhet, ei heller eksporterer våpen til Israel.

Likevel avviser han en generell boikott av israelsk utstyr.

Ministeren advarer sterkt mot konsekvensene en slik boikott ville ha for Norges forsvarsevne.

Han betegner det som «helt uaktuelt» å skulle bygge et forsvar basert på utstyr som er skreddersydd på en slik måte at det utelukker internasjonalt samarbeid, spesielt med tanke på integrasjon i NATO.

Sandvik fremhever at en slik isolasjon vil gjøre det «helt umulig» å opprettholde og utvikle Forsvaret i tråd med dagens sikkerhetspolitiske utfordringer.

Han peker på at vestlige forsvarssystemer i dag er dypt sammenvevd internasjonalt, og at det å fjerne enkeltkomponenter ofte er en uoverstigelig hindring grunnet kompleksiteten i systemene.

Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi forklarer videre at det er en naturlig konsekvens av globaliseringen at store militære systemer utvikles og produseres gjennom internasjonale samarbeid.

Han sammenligner det med et komplekst puslespill der enkelte brikker ikke kan erstattes vilkårlig.

Når et fly eller et fartøy er sertifisert, er det en prosess som inkluderer omfattende testing og validering av alle integrerte systemer.

Å fjerne eller erstatte en enkelt komponent, selv om den kommer fra et spesifikt land, kan potensielt kreve en ny og kostbar sertifiseringsprosess for hele systemet.

Dette skyldes at komponentene er designet for å fungere sammen innenfor et helhetlig, testet og godkjent rammeverk.

Derfor er avhengigheten av spesifikke komponenter ofte uunngåelig for å opprettholde funksjonalitet, kompatibilitet og sikkerhet i moderne militært materiell.

Denne komplekse virkelighet understreker utfordringene norske myndigheter står overfor i arbeidet med å balansere nasjonale interesser, internasjonale forpliktelser og operative behov.

Det er en utbredt oppfatning i forsvarssektoren at spesialisering og internasjonalt samarbeid er essensielt for å utvikle og vedlikeholde effektivt militært materiell.

Land verden over bidrar med sin unike kompetanse og teknologiske kapasitet til utviklingen av felles forsvarsprosjekter.

For Norge, som en mindre nasjon med et ambisiøst forsvar, er det avgjørende å kunne dra nytte av denne internasjonale ekspertisen for å oppnå kostnadseffektivitet og teknologisk fremskritt.

Spesielt innenfor NATO-samarbeidet er interoperabilitet og felles standarder sentrale.

Forsvarsministerens uttalelser reflekterer denne realiteten, der man må navigere mellom etiske og politiske hensyn, og de operative realitetene som krever tilgang til den mest avanserte og effektive teknologien tilgjengelig, uavhengig av opprinnelsesland, så lenge det er i tråd med Norges sikkerhetspolitiske prioriteringer og internasjonale forpliktelser.

Debatten rundt bruken av israelske komponenter belyser dermed den pågående balansegangen mellom nasjonal kontroll og behovet for å delta i et globalisert forsvarssamarbeid for å ivareta nasjonal sikkerhet på best mulig måte.

Videre understreker Solli at sertifiseringsprosessen for militært utstyr er ekstremt krevende og tidkrevende.

Hver eneste komponent er integrert og testet som en del av et større system.

Å forsøke å bytte ut en israelsk komponent med en tilsvarende fra et annet land vil ikke bare kreve en grundig teknisk evaluering, men også en ny og omfattende sertifiseringsprosess.

Dette innebærer betydelige kostnader og forsinkelser som kan svekke Forsvarets operative evne på kort og lang sikt.

Dette er spesielt kritisk i et land som Norge, som er avhengig av et moderne og robust forsvar for å opprettholde sin nasjonale sikkerhet og bidra til alliansens stabilitet.

Dagens militære systemer er et resultat av årtier med utvikling og investeringer, og de komplekse samspillene mellom ulike teknologier og leverandører gjør det vanskelig å forestille seg en fremtid der man kan operere uten en viss grad av avhengighet av globale leverandørkjeder, som også inkluderer israelske bidrag.

Dette utfordrer direkte de som ønsker en ren nasjonal produksjon eller en boikott av materielle fra bestemte land, og tvinger frem en pragmatisk tilnærming til forsvarspolitikken.

Det er derfor essensielt å ha en åpen og informert debatt om hvordan Norge best kan sikre sitt forsvar i en kompleks og globalisert verden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israelske komponenter sentrale i norsk forsvarsmateriellForsvarsministeren forsvarer bruk av israelske deler i norsk militært utstyr, til tross for at flere sentrale systemer inneholder teknologi fra israelske selskaper. Alternativet vil være svært kostbart og svekke NATOs samhold.

Read more »

Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpenKampfly, stridsvogner og fregatter er blant Forsvarets materiell som har delsystemer eller deler fra israelske selskaper, skriver Forsvarets Forum.

Read more »

Norsk forsvar avhengig av israelske komponenterNorge mottar forsvarsmateriell med komponenter fra israelske selskaper til sentrale militære systemer som F-35 kampfly, Leopard-stridsvogner og fregatter. Forsvarsministeren understreker at det er umulig å bygge opp Forsvaret uten dette utstyret, og at det er uaktuelt å være isolert fra internasjonale forsyningskjeder. Eksperter forklarer at militære systemer er komplekse og ikke kan endres enkelt.

Read more »

Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpenKampfly, stridsvogner og fregatter er blant Forsvarets materiell som har delsystemer eller deler fra israelske selskaper, skriver Forsvarets Forum.

Read more »

Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpenKampfly, stridsvogner og fregatter er blant Forsvarets materiell som har delsystemer eller deler fra israelske selskaper, skriver Forsvarets Forum.

Read more »

Det er israelske deler i noen av Forsvarets viktigste våpenKampfly, stridsvogner og fregatter er blant Forsvarets materiell som har delsystemer eller deler fra israelske selskaper, skriver Forsvarets Forum.

Read more »