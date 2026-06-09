Forsvarsdepartementet åpner for sivile i toppstilling i Etterretningstjenesten

Forsvarsdepartementet har bestemt at den neste sjefen for Etterretningstjenesten ikke trenger å ha gått de militære gradene. Dette har ført til en sterk konkurranse mellom sivile og militære søkere, der også toppmilitære som generalmajor Lars Sivert Lervik og viseadmiral Rune Andersen er med på. Det er også flere sivile søkere, inkludert Henning Vaglum, en mangeårig ekspedisjonssjef ved avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet sier at de er opptatt av å tilsette den beste sjefen for Etterretningstjenesten, uavhengig av bakgrunn.

Forsvarsdepartementet har bestemt at den neste sjefen for Etterretningstjenesten ikke trenger å ha gått de militære gradene. Dette er en vesentlig endring, da stillingen tidligere bare var åpen for militære .

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har et bredt samfunnsoppdrag og sektoroverskridende oppgaver. Den nåværende sjefen, Nils Andreas Stensønes, går av med pensjon, og det er nå åpnet for at kandidater med både sivil og militær bakgrunn kan søke på stillingen. Dette har ført til en sterk konkurranse mellom sivile og militære søkere, der også toppmilitære som generalmajor Lars Sivert Lervik og viseadmiral Rune Andersen er med på.

Det er også flere sivile søkere, inkludert Henning Vaglum, en mangeårig ekspedisjonssjef ved avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet sier at de er opptatt av å tilsette den beste sjefen for Etterretningstjenesten, uavhengig av bakgrunn





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Etterretningstjenesten Forsvarsdepartementet Sivile Militære Toppstilling Søkere Konkurranse Nils Andreas Stensønes Lars Sivert Lervik Rune Andersen Henning Vaglum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kraftig advarsel til Putin etter detteSimone Biles takker for støtten fra sykesengen.

Read more »

Lars Mamen: Moderne slaveri i byggebransjenHan jobber mot lønnstyveri og sosial dumping. Nå advarer han om sommerens billige oppussingsjobber.

Read more »

Lars Vaular på ryggenNorges mest kjente Bergens-rapper er ikke så opptatt av rap. Det viktigste er å skrive.

Read more »

Lars Bohinen om VM-vrakingen: - Det er litt sjuktLars Bohinen forteller om da han krevde å bytte klubb etter å ha mistet plassen i Blackburn, og likevel ble vraket fra VM-troppen i 1998 til tross for fast spilletid i Derby. Han reagerer på uttaket av spillere fra norsk liga foran Premier League-proffer.

Read more »