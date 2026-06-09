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Forsvarsdepartementet åpner for sivile i toppstilling i Etterretningstjenesten

Politikk Og Samfunn News

Forsvarsdepartementet åpner for sivile i toppstilling i Etterretningstjenesten
EtterretningstjenestenForsvarsdepartementetSivile
📆6/9/2026 10:11 PM
📰vgnett
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Forsvarsdepartementet har bestemt at den neste sjefen for Etterretningstjenesten ikke trenger å ha gått de militære gradene. Dette har ført til en sterk konkurranse mellom sivile og militære søkere, der også toppmilitære som generalmajor Lars Sivert Lervik og viseadmiral Rune Andersen er med på. Det er også flere sivile søkere, inkludert Henning Vaglum, en mangeårig ekspedisjonssjef ved avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet sier at de er opptatt av å tilsette den beste sjefen for Etterretningstjenesten, uavhengig av bakgrunn.

Forsvarsdepartementet har bestemt at den neste sjefen for Etterretningstjenesten ikke trenger å ha gått de militære gradene. Dette er en vesentlig endring, da stillingen tidligere bare var åpen for militære .

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har et bredt samfunnsoppdrag og sektoroverskridende oppgaver. Den nåværende sjefen, Nils Andreas Stensønes, går av med pensjon, og det er nå åpnet for at kandidater med både sivil og militær bakgrunn kan søke på stillingen. Dette har ført til en sterk konkurranse mellom sivile og militære søkere, der også toppmilitære som generalmajor Lars Sivert Lervik og viseadmiral Rune Andersen er med på.

Det er også flere sivile søkere, inkludert Henning Vaglum, en mangeårig ekspedisjonssjef ved avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet sier at de er opptatt av å tilsette den beste sjefen for Etterretningstjenesten, uavhengig av bakgrunn

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vgnett /  🏆 6. in NO

Etterretningstjenesten Forsvarsdepartementet Sivile Militære Toppstilling Søkere Konkurranse Nils Andreas Stensønes Lars Sivert Lervik Rune Andersen Henning Vaglum

 

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