Forsvarsinvestorer i endring: Fra likegyldighet til uro etter Midtøsten-konflikten

Bank of Americas analytikere rapporterer om en endring i investorstemningen i forsvarssektoren. Investorer er i ferd med å justere sine porteføljer etter en periode med passivitet, drevet av økende uro knyttet til konflikten i Midtøsten. Luftforsvar og elektrifisering er de viktigste temaene, mens enkelte selskaper møter mindre interesse.

Bank of Americas industrianalytikere møtte over 50 investorer i europeiske storbyer forrige uke. Løypemeldingen fra disse møtene indikerer en endring i investorstemningen innen forsvarssektoren. Etter utbruddet av krigen i Midtøsten har forsvarsinvestorene vært relativt passive, og gjort få endringer i sine portefølje r. Men nå merkes en endring, en overgang fra en følelse av likegyldighet til en følelse av uro og fortvilelse.

Investorene ser flere mulige veier videre i konflikten, men mangler en klar oppfatning av hva som er mest sannsynlig. Dette har ført til at mange har holdt seg passive, noe som analytikerne i Bank of America (BofA) mener ikke er en holdbar strategi. Analytikerne, ledet av Benjamin Heelan, forventer derfor at investorene vil begynne å justere sine porteføljer etter påske, og flytte investeringene mot sektorer som oppfattes som mer robuste i møte med den geopolitiske usikkerheten.\To hovedtemaer dominerte investorinteressen under møtene. Det første og viktigste temaet var luftforsvar. Selskaper som BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg og Hensoldt ble hyppig nevnt i diskusjonene. Dette indikerer en forventning om økt etterspørsel etter luftforsvarsutstyr og -teknologi. Det andre temaet var elektrifisering, med Siemens Energy som et ledende eksempel. Dette kan knyttes til behovet for å modernisere og elektrifisere forsvarsindustrien. Det var derimot mindre interesse for selskaper som Rheinmetall og Renk, til tross for deres nylige underprestasjoner i aksjemarkedet. Analytikerne observerte en økende bekymring blant investorene om hvorfor forsvarssektoren har prestert svakt siden krigsutbruddet i Midtøsten. BofA antyder at dette kan skyldes nedskalering av posisjoner hos makrofond. Dette tyder på en generell forsiktighet i markedet og en tendens til å redusere risiko.\Finansanalytikere og eksperter deler sine synspunkter på markedet. Gaute Eie, for eksempel, presenterer en oppkjøpskandidat og en aksje han er sikker på vil doble seg i verdi i løpet av de neste fem årene. Dette viser et optimistisk syn på enkelte selskaper og sektorer. I tillegg er det diskusjoner rundt Norges rolle som leverandør av forsvarsmateriell. Noen har karakterisert Norge som en 'krigsprofitør', noe som har møtt kritikk. Roger Berntsen uttrykker optimisme, men beklager karakteriseringen av norske selskaper på denne måten. Nordnets aksjekunder ser ut til å vedde på en deeskalering i Midtøsten, noe som kan indikere en forventning om redusert konfliktintensitet i regionen. Disse ulike perspektivene illustrerer kompleksiteten i markedet og de ulike strategiene investorer benytter seg av. Det er viktig å merke seg at markedet er i konstant endring, og at investorer tilpasser sine strategier i forhold til geopolitiske hendelser og den generelle økonomiske situasjonen





