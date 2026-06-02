Forsvarsminister Sandvik: Stillehavet blir viktigere for Norge grunnet USAs fokus og Arktis-dynamikk

På Shangri-La Dialogue i Singapore deltok norsk forsvarsminister Tore O. Sandvik for første gang. Han understreker at økt konkurranse mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og behov for å sikre fri ferdsel på havet gjør Stillehavet mer relevant for norsk sikkerhetspolitikk. Sandvik peker på at USA ber Europa om å ta større ansvar, samtidig som Amerika strategisk motiverer seg mot Stillehavet. Norges oppgave blir å holde USA engasjert i Europa. Sandvik gir også en analyse av den nye dynamikken i Arktis, der Kina bygger isbrytere og viser strategisk interesse for Nordøstpassasjen, noe som direkte påvirker Norge og NATO.

Økt rivalisering mellom USA og Kina , nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren. Forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok i helgen på forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore .

Han er første norske forsvarsminister som deltar på den årlige konferansen. Det er det flere grunner til, mener han. - Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Situasjonen er satt på spissen i Europa fordi Russlands aggresjonskrig har medført at vi må ruste opp.

Europa må ta større ansvar. USA har gitt klar beskjed om at Europa må ta det ansvaret, sier han til NTB. - De viser stadig mer offensive tendenser både i Sør-Kinahavet, men også overfor Taiwan. Og så har du Hormuz-krisen på toppen av dette.

Åpne leder, streder og fri ferdsel har blitt mer synlig og viktig. Han viser i tillett til at Norges viktigste allierte, USA, også deltok på konferansen. Han sier det er viktig at Norge viser overfor USA at vi forstår behovet deres for å strekke seg til Stillehavet. Han fikk snakket med USAs forsvarsminister Pete Hegseth, som fra talerstolen ba allierte i Asia om å øke forsvarsutgiftene.

- I talen hans i fjor var han vel noe skarpere i tonen overfor Kina. Nå bar den sikkert mer preg av at de er mellom to toppmøter med Kina. Han varsler tilstedeværelse og at de står ved sikkerhetsgarantiene. - Jeg vil si at det var en mildere tone, men så får man jo lese hva man vil ut av det.

For oss er det viktig å fokusere på at vi forstår at Europa må ta større ansvar, og at USA er strukket mot Stillehavet. Så er det vår jobb å holde dem engasjert i Europa ved å vise ansvar. Også Sandvik holdt et innlegg, hvor han trakk frem at det er en ny dynamikk i Arktis. - Polisen smelter og trekker seg tilbake.

Det er ikke slik at det er fritt leide, men det blir stadig mer farbart på lang sikt. Kina, som er en nærarktisk nasjon, har meldt seg på. De bygger isbrytere, også atomdrevne isbrytere, og de viser interesse for Arktis, sier han. - Det er 5000 kilometer kortere å seile fra Shanghai til Rotterdam om du seiler Nordøstpassasjen enn gjennom Suezkanalen, gitt at den er trygg, åpen og fri for ferdsel.

Kina viser strategiske interesser i dette området. Det påvirker Arktis. Det påvirker dermed også norsk sikkerhet og interesseområde, og det påvirker selvsagt også Natos interesseområde. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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