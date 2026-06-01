På sin første deltakelse på Shangri-La Dialogue i Singapore vurger forsvarsminister Tore O. Sandvik endringer i sikkerhetspolitikken. Han peker på USAs fokus mot Stillehavet, Kinas økte militære tilstedeværelse og viktigheten av åpne sjøruter i Arktis for Norsk sikkerhet.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok for første gang på den årlige forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore. Han understreker at økt rivalisering mellom USA og Kina , nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet mer strategisk viktig for Norge.

Ifølge Sandvik preges den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen av at Russlands aggresjonskrig i Europa har medført et behov for økt rustning, og at USA tydelig har gjort det kjent at Europa må ta et større sikkerhetsansvar. Samtidig viser Kina mer offensive tendenser i Sør-Kinahavet og overfor Taiwan, og regionalt spenning som Hormuz-krisen understreker viktigheten av åpne leder, streder og fri ferdsel til havs.

Sandvik betoner det norske behovet for å vise USA at Norge forstår deres strategiske fokus på Stillehavet, og han hadde en samtale med USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Hegseth ba allierte i Asia om å øke forsvarsutgiftene, og Sandvik oppfattet hans tone som mildere enn i fjor, men varslet fortsatt tilstedeværelse og sikkerhetsgarantier. For Norge er det viktig å holde USA engasjert i Europa ved å vise at europeiske land tar større ansvar.

I egen innledning på konferansen fremhevet Sandvik en ny dynamikk i Arktis. Polisen smelter, noe som på lengre sikt gjør området mer farbart. Kina, som er en nærarktisk nasjon, investerer kraftig i isbryere, inkludert atomdrevne, og utviser strategisk interesse for Arktis. Sandvik peker på at Nordøstpassasjen kan være 5000 kilometer kortere fra Shanghai til Rotterdam enn Suezkanalen, gitt at sjøveien er trygg og åpen.

Dette skaper et sterkt kinesisk engasjement i Arktis, noe som direkte påvirker norsk sikkerhet og Natos interesser. For Norge betyr dette at man må balansere mellom å møte nye strategiske utfordringer og opprettholde alliert samarbeid i et skiftende geopolitisk landskap





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shangri-La Dialogue Tore O. Sandvik USA Kina Arktis Stillehavet NATO Russland Sjøfart Sikkerhetspolitikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandvik deltok på Shangri-La Dialogue: Norge må ta større ansvar i sikkerhetspolitikkenForsvarsminister Tore O. Sandvik var første norske forsvarsminister som deltok på Shangri-La Dialogue i Singapore. Han understreker at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet og at USA fokuserer mer på Stillehavet. Sandvik pekte også på ny dynamikk i Arktis og Kinas økende interesse for regionen.

Read more »

Stillehavet blir viktigere for NorgeForsvarsminister Tore O. Sandvik deltok på Shangri-La Dialogue i Singapore og understreker at økt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge. Han er første norske forsvarsminister på konferansen og sier Europa må ta større ansvar.

Read more »

Norge må forstå USA sin fokus på Stillehavet og samtidig ta europeisk ansvar, sikrer forsvarsministerForsvarsminister Tore O. Sandvik deltok på Shangri-La Dialogue i Singapore, hvor han GA Weaverat at den økte rivaliseringen mellom USA og Kina og nyeArktiske sjøruter gjør Stillehavet sentralt for norsk sikkerhetspolitikk. Han understreket at Europa må ta større ansvar og at Norge bør vise forståelse for USAs strategiske rettetning mot Stillehavet. Kinas økte interesser i Arktis og strategiske nye ruter vil også påvirke Norge og NATO, ifølge ministeren.

Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »