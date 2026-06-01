Forsvarsministeren: Økning i konkurranse mellom USA og Kina gjør Stillehavet viktigere for Norge

📆6/1/2026 11:20 AM
Forsvarsministeren Tore O. Sandvik uttalte seg på forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore og understreket viktigheten av at Europa tar større ansvar i forhold til Russland og USA. Han viste også til at Kina har meldt seg på i Arktis og viser strategiske interesser i dette området, noe som påvirker norsk sikkerhet og interesseområde.

Forsvarsministeren sier at økningen i konkurranse mellom USA og Kina , nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge. Tore O. Sandvik deltok i helgen på forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore og var den første norske forsvarsministeren som deltok på konferansen.

Han understreket viktigheten av at Europa tar større ansvar og at Norge viser overfor USA at de forstr behovet deres for å strekke seg til Stillehavet. Sandvik trakk også frem at Kina har meldt seg på i Arktis og viser strategiske interesser i dette området, noe som påvirker norsk sikkerhet og interesseområde

