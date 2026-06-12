Forsvinningsmysteriet om Melissa Casias: Selvmord eller drap?

Forsvinningsmysteriet om Melissa Casias har fått stor oppmerksomhet i USA. Familien er splittet i synet på hva som har skjedd. Ektemannen og datteren tror at Melissa forlot hjemmet frivillig og kan ha tatt sitt eget liv, mens Melissas foreldre, søster og niese mistenker at det ligger noe kriminelt bak.

Forsvinningsmysteriet om Melissa Casias har fått stor oppmerksomhet i USA. Familien er splittet i synet på hva som har skjedd. Ektemannen og datteren tror at Melissa forlot hjemmet frivillig og kan ha tatt sitt eget liv, mens Melissas foreldre, søster og niese mistenker at det ligger noe kriminelt bak.

En privatetterforsker har rettet krass kritikk mot politiets håndtering av saken og antyder at åstedet kan ha blitt iscenesatt for å ligne et selvmord. Det har også vært flere dødsfall blant amerikanske forskere med tilknytning til atom- og romfartsmiljøer de siste årene, noe som har fyrt opp under konspirasjonsteorier på nett





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Melissa Casias Forsvinningsmysterium Selvmord Drap Konspirasjonsteorier Atom- Og Romfartsmiljøer

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