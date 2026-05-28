Fortsatt ingen avtale i statsoppgjøret - mekling på overtid

Etter at fristen for oppgjøret gikk ut uten enighet, er meklingene mellom staten, kommunene og Oslo kommune fortsatt i gang. Partene har akseptert overtidsmekling hos Riksmekleren, men det er fremdeles flere åpne spørsmål.

Meklingsforhandlingene mellom staten, kommunene og Oslo kommune fortsetter ut over den opprinnelige fristen som utløp midt på natten til fredag. Ifølge LO Stat har partene ikke oppnådd enighet før fristen og har dermed gått inn på overtidsmekling.

Både LO Stat og YS Stat bekrefter at meklingen pågår gjennom natten, med Riksmekleren som instans. Tre parallelle meklinger foregår samtidig, der de fire største fagforbundene LO, YS, Unio og Akademikerne er representert sammen med KS (for kommunesektoren), Oslo kommunens representanter og staten via Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. I statsoppgjøret er forhandlingene komplekse siden det for tiden er to separate tariffavtaler: en mellom Unio og Akademikerne, og en annen mellom LO og YS.

Staten og YS ønsker å slå sammen til en felles avtale slik det var før 2016, noe som åpner for ekstra forhandlingspunkter. Ifølge kilder er det flere uavgjorte spørsmål som hindrer en avslutning, og partene fortsetter derfor å jobbe under Riksmeklerens ombud for å finne en løsning





