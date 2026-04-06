Fortsatt stengte fjelloverganger etter uvær: Ventetid og kolonnekjøring

De fleste fjellovergangene er fortsatt stengt mandag morgen etter helgens uvær. Reisende må belage seg på kolonnekjøring og vente på åpning av veier. Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger.

Mandag morgen er de fleste fjelloverganger fortsatt stengt som følge av helgens uvær . Reisende mellom Østlandet og Vestlandet må fortsatt benytte seg av Filefjell eller Strynefjell. Trude Lindstad, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, forteller til Nettavisen at de fleste øst-vest-forbindelser er stengt. Situasjonen er bedret noe, ettersom det røde farevarselet ble fjernet søndag kveld, men det gjenstår fortsatt arbeid med å brøyte veier. Det er ventet at vinden vil avta utover mandagen.

Lindstad påpeker at det er vanskelig å anslå når de stengte fjellovergangene vil åpne igjen, og understreker at folk må være forberedt på venting der det åpnes for kolonnekjøring, for eksempel over Haukelifjell. Hun rapporterer om en relativt rolig natt, til tross for de vanskelige kjøreforholdene. Vegvesenets nettsider oppfordres til å følges nøye før man legger ut på lengre kjøreturer. Kristin Våsjø, en annen trafikkoperatør, minner om at det fortsatt er mye vind i fjellene og at det vil ta tid å brøyte alle veiene. Hun antyder at de store endringene vil la vente på seg. Flere fjelloverganger er berørt av uværet. Det er viktig å merke seg at Hemsedalsfjellet åpnet for kolonnekjøring fra klokken 8. Samtidig understrekes det at det vil bli fortløpende vurderinger av situasjonen utover dagen.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »