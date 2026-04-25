Forvekslet babyer på sykehuset – mor ammet feil barn i flere timer

Emma Caroline Back-Wahlstrøm opplevde et sjokkerende svikt i rutinene på sykehuset da hun ble gitt feil baby etter keisersnitt. Hun ammet feil barn i over en halvtime før forbyttingen ble oppdaget.

HALDEN (Nettavisen): Etter ni måneder med ekstrem svangerskapskvalme var Emma Caroline Back-Wahlstrøm utslitt, men fylt av forventning da fødsel spangene startet hjemme en kveld i tidlig mai 2025.

Kort tid etter ankomst til sykehuset befant hun seg på operasjonsbordet i full narkose, mens en hastekeisersnitt ble utført. Legene kunne ikke finne hjertelyden til babyen, og en rask handling var nødvendig. – Legene fant ikke hjertelyden hans, så det var rett inn på operasjonsstua for å få ham ut, forteller Back-Wahlstrøm til Nettavisen. Da hun våknet på intensivavdelingen på Kalnes i Sarpsborg, var det gått nesten fire timer siden fødselen.

Hun var spent på å endelig møte sønnen, som allerede hadde fått navnet Gustav. – Jeg ble spurt om jeg ville møte babyen min, og det ville jeg jo selvfølgelig. Jeg hadde ventet i ni måneder på å få møte ham. Gleden var stor da en sykepleier kom inn med en liten innpakket baby og la den i armene hennes.

Hun la umiddelbart barnet til brystet og fikk hjelp til å starte ammingen. Men 28-åringen følte at noe ikke stemte. Babyen var bemerkelsesverdig mørk i håret og huden, mye mørkere enn både henne og mannen. De er begge lyse i huden.

Hun hadde aldri sett en så nyfødt baby før og var usikker på hvordan de vanligvis ser ut. Kanskje alle nyfødte har mørkt hår? Kanskje han bare var litt gylden i huden? Hun bestemte seg for å dele bekymringen med sykepleieren.

– Jeg spurte om de var sikre på at det var mitt barn, og ble forsikret om at det var det.

«Selvfølgelig er det ditt barn», fikk jeg høre. Etter omtrent en halvtime med babyen på brystet og veiledning fra sykepleieren, startet kaoset. En annen sykepleier kom inn og spurte om Back-Wahlstrøm brukte faste medisiner, og nevnte hele navnet hennes høyt for bekreftelse. Dette fikk den første sykepleieren til å reagere.

«Hva sa du at du het? », spurte hun plutselig. Så sa hun «oi, denne babyen er ikke din», rev babyen fra brystet hennes og forlot rommet. Back-Wahlstrøm og den andre sykepleieren sto igjen, forvirret og sjokkert.

Ingen forsto hva som hadde skjedd. – «Men hvor er min baby, da? » spurte jeg. Det var det ingen som kunne svare på.

Sykehuset Østfold bekrefter hendelsen og erkjenner at det har vært en svikt i rutinene. Uten mobiltelefon og uten mulighet til å kontakte ektemannen, som hun ikke hadde sett siden operasjonen, lå Back-Wahlstrøm i sykesengen, nyoperert og forvirret, og lurte på hvor hennes nyfødte sønn var. Hun lurte på hvem sitt barn hun hadde holdt i armene, og hvordan en slik forveksling kunne skje. Hun undret seg over hvorfor ingen kunne gi en forklaring.

Etter en stund kom ektemannen Stian inn med lille Gustav, og det ble klart at de to hadde vært sammen på barselavdelingen siden fødselen. Back-Wahlstrøm ble lettet over å endelig møte sønnen sin, og familien ble flyttet over på barselavdelingen. De tilbrakte tre døgn der, og hun understreker at de hadde et fint og trygt opphold. Men gjennom hele oppholdet ble forbyttingen aldri nevnt av noen av de ansatte.

Ingen visste om byttet. På et tidspunkt begynte Back-Wahlstrøm å tvile på om det i det hele tatt hadde skjedd. Sliten etter operasjonen, overveldet av hormoner og i gang med å navigere livet som mor, begynte hun å tvile på sin egen hukommelse. – Siden ingen nevnte noe, begynte jeg å tenke at jeg hadde drømt det.

Kanskje det aldri skjedde? Men på den tredje dagen på barselavdelingen ble det vanskelig. Hun slet med ammingen, og da en ansatt kom inn på rommet, brøt hun sammen. Hun fortalte at hun ikke forsto hvorfor det ikke fungerte, siden ammingen med hennes første barn hadde gått så bra.

Den ansatte forsto ikke hva hun snakket om og gikk for å sjekke med kollegene sine. Ingen hadde hørt om hendelsen. Hendelsen er ikke dokumentert i epikrisen eller journalen til Back-Wahlstrøm





Sykehus Fødsel Keisersnitt Babyforveksling Svangerskap Barsel Feil Rutinesvikt Kalnes Sarpsborg

