Fotball-VM i USA: En kommentar om sportsvasking og demokratiets krise

En reflekterende kommentar om kontroversen rundt å arrangere store idrettsarrangementer i land med problematiske regimer, med særlig fokus på USAs rolle og sammenligning med tidligere vertsnasjoner.

Det beklagelige med at fotball-VM arrangeres i USA er ikke selve arrangementet, men at landet har utviklet seg til å bli et sted der grunnleggende demokratiske prinsipper settes til side.

Når vi ser tilbake på historien, har store idrettsarrangementer ofte blitt brukt av regimer til å polere sitt ytre bilde, samtidig som interne overgrep fortsetter. Fra Tyskland i 1936 til Russland i 2018 har spørsmålet vært det samme: hvem vinner, regimet eller kritikerne? Det finnes ikke et enkelt svar, fordi effekten varierer. Noen ganger har regimene styrket sin posisjon internt, mens andre ganger har den internasjonale oppmerksomheten avslørt urettferdigheter.

I USAs tilfelle i dag er situasjonen spesielt problematisk når en dommer nektes innreise og spillere trakasseres. Det er absurd at vertsnasjonen fører krig mot en av deltakernasjonene. Men det finnes også et annet USA, et land med dype demokratiske tradisjoner, og det er håp om at neste valg kan bringe en ny kurs. FIFA kunne ikke forutse Trumps gjenkomst i en enda mer ekstrem form da VM ble tildelt.

Skal idretten overhodet ha en rolle i en urolig verden, må den kunne finne sted nesten overalt. Alternativet ville være å begrense seg til en liten gruppe land som anses som politisk akseptable, men dette er verken praktisk eller ønskelig. Det ville også være en form for isolasjon som idretten sjelden har tjent på. I stedet må vi engasjere oss kritisk og forsøke å påvirke både idrettsorganisasjoner og nasjonalstater.

Samtidig er det slående hvordan norske fotballsupportere som tidligere var svært aktive i debatten om Qatar, nå forholder seg tause. Dette kan tolkes som en dobbeltmoral, eller som en erkjennelse av at USA er et mer komplisert tilfelle. Vi må huske at USA fortsatt har et levende sivilsamfunn og en fri presse, noe som gir rom for kritikk og endring. Derfor er en boikott kanskje ikke den mest effektive strategien.

Grensen for boikott må trekkes et sted, og Russland er et aktuelt eksempel der de fleste er enige. For øvrig må vi tute med de ulvene som finnes, samtidig som vi prøver å påvirke positivt. Det er en vanskelig balansegang, men en nødvendig en. Idretten kan være en kanal for dialog og endring, selv i land med problematiske regimer.

Kanskje kan fotball-VM i USA til og med bidra til å sette søkelys på de demokratiske svakhetene og skape debatt internt. Det er ikke sikkert at sportsvasking lykkes like godt i dag som før, fordi verden har blitt mer oppmerksom. Derfor er det viktig å fortsette å stille kritiske spørsmål og ikke la seg forblinde av arrangementets glans. Til syvende og sist handler det om hva vi som publikum og medborgere gjør med anledningen.

Historien viser at engasjement og bevissthet kan gjøre en forskjell, og det er vår oppgave å sørge for at sporten ikke blir et verktøy for undertrykkelse, men en kraft for positive endringer





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USA Fotball-VM Sportsvasking Menneskerettigheter Boikott

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