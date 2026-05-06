Fotball-VM i USA: Hotellene sliter med å fylle rommene

En fersk rapport viser at nærmere 80 prosent av hotellene i de 11 amerikanske vertsbyene melder at bestillingene ligger under de opprinnelige prognosene. FIFA og andre faktorer blir kritisert for utfordringene.

Fotball-VM i USA står for døren, men hotellene i de 11 amerikanske vertsbyene sliter med å fylle rommene. En fersk rapport fra den amerikanske hotellbransjens organisasjon AHLA viser at nærmere 80 prosent av de 205 spurte hotelleierne og -operatørene melder at bestillingene ligger under de opprinnelige prognosene.

I byer som San Francisco, Seattle, Philadelphia og Boston svarer over 70 prosent det samme. Dette står i skarp kontrast til FIFA-president Gianni Infantinos gjentatte påstander om at mesterskapet vil gi en økonomisk effekt på 30 milliarder dollar i USA. Rapporten advarer om at den ventede økonomiske boomen kan utebli på grunn av flere faktorer. Blant disse trekkes visumhindringer, geopolitisk uro og Trump-administrasjonens innreiseforbud mot flere land som deltar i VM frem.

I tillegg kritiseres de omstridte togpriser på 150 dollar til MetLife Stadium i New Jersey. Rapporten retter også skarp kritikk mot FIFA selv. Fotballforbundet booket først tusenvis av rom i vertsbyene, men kansellerte deretter store deler av reservasjonene tre måneder før mesterskapet. I enkelte markeder skal kanselleringene ha utgjort over 70 prosent av de reserverte rommene.

En FIFA-talsperson avviser kritikken overfor The Athletic og påpeker at alle romfrigivelser ble gjort i tråd med kontraktfestede tidsfrister. Å antyde manglende åpenhet fra FIFA er faktisk feil, sier talspersonen. Utfordringene med å fylle hotellrommene kan ha langtrekkende konsekvenser for både lokale økonomier og den generelle stemningen rundt VM. Mens mange forventer et stort løft for turisme og handel, kan de lave bestillingene indikere at interessen for å reise til USA for VM er mindre enn antatt.

Dette kan igjen påvirke alt fra restauranter og butikker til transport og underholdning. Det er også usikkert hvordan dette vil påvirke fremtidige store idrettsbegivenheter i USA. Hvis VM ikke leverer den forventede økonomiske effekten, kan det skade USAs posisjon som vert for fremtidige store arrangementer. Samtidig kan det også gi FIFA og andre organisasjoner mer å tenke på når det gjelder planlegging og forberedelser for fremtidige mesterskap.

Utfordringene med å fylle hotellrommene kan også ha konsekvenser for fansene som planlegger å reise til VM. Med færre tilgjengelige rom kan prisene stige, noe som kan gjøre det vanskeligere for mange å finne overnatting. Dette kan igjen føre til at noen velger å stå hjemme eller finne alternative måter å oppleve VM på. Det er også usikkert hvordan dette vil påvirke den generelle opplevelsen for de som faktisk reiser til USA for VM.

Hvis hotellene ikke er fullt utnyttet, kan det føre til en mindre levende atmosfære i vertsbyene. Dette kan igjen påvirke både fansenes opplevelse og den generelle stemningen rundt mesterskapet





