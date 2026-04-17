Fotball-VM i USA: Togprisene til New Jersey-stadion skyhøye

NJ Transit bekrefter sjokkerende høye togbillettpriser for fotball-VM, med tur-retur fra New York til New Jersey-stadion satt til 1340 kroner. Dette er en over elleve-dobling av normalprisen og skaper stor frustrasjon blant supportere.

Planene for årets fotball-VM i USA har tatt en uventet og kostbar vending for supportere som planlegger å reise med tog fra New York til stadion i East Rutherford, New Jersey . NJ Transit, transportselskapet som drifter togtrafikken, har nå offentliggjort de faktiske prisene for tur-retur-billetter, og de er betydelig høyere enn tidligere antatt. Prisen for en tur-retur-billett fra Penn Station i New York til stadion i East Rutherford, hvor hele åtte VM-kamper skal spilles, inkludert Norges gruppespill mot Senegal den 22. juni og den prestisjetunge VM-finalen den 19. juli, er nå satt til hele 1340 kroner. Dette sjokkerende høye beløpet tilsvarer omtrent 150 amerikanske dollar, en betydelig økning sammenlignet med de tidligere meldingene som antydet prishopp til over 100 dollar. Den vanlige prisen for samme togtur utenom mesterskapet ligger på beskjedne 12,90 dollar tur-retur, noe som betyr at VM-billettene representerer en prisøkning på over elleve ganger den normale kostnaden. Dessverre er det heller ingen lettelse å finne for barn eller pensjonister, da det ikke vil bli tilbudt noen prisreduksjoner for disse gruppene. For de som vurderer buss som et alternativ, vil en tur-retur-billett koste 80 dollar. Det er også viktig å merke seg at det ikke vil være noen parkeringsmuligheter ved stadion for vanlige tilskuere. Kun de som har billett til selve kampene vil ha mulighet til å kjøpe tog- eller bussbillett til stadion.

Disse prisene har allerede skapt sterke reaksjoner blant fotballsupportere. Thomas Concannon, leder for den engelske supporterforeningen FSA, uttrykte sin skuffelse overfor BBC. Han beskrev prisene som astronomiske og helt utenfor normalen for tidligere mesterskapssluttspill. Han la til at dette er utrolig skuffende, og at prisnivået er helt utenfor normen fra tidligere sluttspill. Han uttalte videre at prisene er astronomiske. Supporternes frustrasjon er forståelig, spesielt når man ser på tidligere prisøkninger som har møtt motstand. Tidligere i uken genererte det allerede sterke reaksjoner da det ble kjent at prisen for togbilletter fra Boston til VM-stadion i Foxboro, hvor Norge skal spille både sin første og tredje gruppekamp, ville bli skrudd opp til 80 dollar tur-retur. Dette representerte en firedobling av den vanlige prisen for denne strekningen. For bussbilletter til samme stadion i Foxboro vil prisen være 95 dollar. Disse prisøkningene, kombinert med begrensede transportmuligheter og fravær av parkering, bidrar til en generell følelse av at fotball-VM i USA blir en svært kostbar opplevelse for mange dedikerte supportere som ønsker å følge sitt lag. Arrangørene står overfor utfordringen med å balansere behovet for inntekter med ønsket om å skape en inkluderende og tilgjengelig begivenhet for et bredt publikum av fotballentusiaster fra hele verden.

Den høye kostnaden for transport til stadion i East Rutherford er et tydelig signal om at VM-opplevelsen i USA kan bli en økonomisk påkjenning for mange. Mens den sportslige spenningen utvilsomt vil være på topp, må supporterne nå ta høyde for betydelige utgifter til selve arrangementet, i tillegg til reise og opphold i USA. Det er spesielt uheldig for internasjonale supportere som allerede har investert i flybilletter og overnatting, og som nå møtes av enda høyere lokale transportkostnader. Spørsmålet reiser seg også om disse prisene vil påvirke tilskuertallet på kampene, spesielt for de mer prisbevisste supporterne. NJ Transit har begrunnet prisøkningen med de ekstra kostnadene knyttet til å håndtere den økte trafikken under et arrangement av denne størrelsesorden, inkludert ekstra personell og sikkerhetstiltak. Likevel, den massive prishoppen fremstår som markant, og det vil være interessant å se hvordan fotballorganisasjonene og lokale myndigheter vil adressere denne bekymringen fra supporterne i tiden som kommer. Det er viktig at fotball-VM oppleves som en global folkefest, og prisnivået på essensielle tjenester som transport, må reflektere dette. For Norge er det spesielt viktig at supporterne har mulighet til å følge landslaget i de avgjørende gruppespillkampene, og høye transportkostnader kan potensielt hindre dette.





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball-VM Togbilletter New Jersey New York Supportere

United States Latest News, United States Headlines

