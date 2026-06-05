Norge-back Fredrik Bjørkan er imponert over base i Greensboro og tror det vil være veldig bra i lengden. Regjeringen advarer norske reisende om å undersøke innreiseregler og lokale lover i USA, Canada og Mexico.

Fotball-VM nærmer seg og norske reisende får råd fra regjeringen. Norge -back Fredrik Bjørkan er imponert over base i Greensboro og tror det vil være veldig bra i lengden.

Regjeringen advarer norske reisende om å undersøke innreiseregler og lokale lover i USA, Canada og Mexico. De lister også opp viktigste råd som å holde seg oppdatert på lokale anbefalinger og å vise respekt for lokale normer og samfunnsforhold. Foreløpig er det fortsatt billetter tilgjengelig til Norges kamper og det deles mange billetter til salgs på sosiale medier. Regjeringen er imidlertid tydelig på at kjøp kun bør gjøres gjennom offisielle VM-kanaler.

Norge-stjernene er på plass i Greensboro og har gjennomført sin første treningsøkt på anlegget til UNC Greensboro. Økten ble avsluttet med småbanespill og Norge-back Fredrik Bjørkan var til stede. Han synes det har vært helt fantastisk og er imponert over hotellet og omgivelsene rundt. Det er ventet et innrykk av norske fans i både Boston og New York i løpet av VM.

Allerede til helgen reiser Norge til New York for å møte Marokko i treningskamp, før flere tusen nordmenn er ventet å ta turen til Boston 16. juni, når Irak venter i åpningskampen. Nordmenn blir det også i New York en uke senere, når Senegal venter på motsatt halvdel på Metlife Stadium i East Rutherford





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