Fotball-VM: Vertsbyene sliter med regningen – FIFA håver inn

Store økonomiske utfordringer for vertsbyene i fotball-VM. Mens FIFA forventer milliardinntekter, sliter byene med å dekke kostnadene. Eksperter advarer om fortrengningseffekter og urettferdig inntektsfordeling.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Professor Harry Arne Solberg ved NTNU, som forsker på store idrettsarrangementer, uttrykker skepsis til turistnæringens økonomiske gevinst ved store arrangementer som fotball-VM. Han påpeker at lokale entusiaster ofte undervurderer fortrengningseffektene, hvor mange velger å unngå byen under slike begivenheter.

Solberg er tydelig på at de lokale ikke alltid ser de reelle kostnadene og inntektsfordelingen. Dette kommer frem i lyset når man ser på planleggingen og forberedelsene til sommerens fotball-VM i USA, Mexico og Canada. VM i fotball er en stor begivenhet som tiltrekker seg millioner av mennesker. Men bak fasaden av jubel og begeistring skjuler det seg ofte økonomiske utfordringer for vertsbyene. I de elleve amerikanske byene som skal arrangere kamper, har det vært store gnisninger mellom det offentlige og FIFA. Mens det offentlige er forpliktet til å dekke enorme utgifter til sikkerhet og infrastruktur, sikrer FIFA seg inntektene fra billettsalg, TV-rettigheter, reklame og sponsorer. Dette har ført til misnøye blant lokalpolitikere og innbyggere, som føler at de bærer en uforholdsmessig stor del av byrden. Et godt eksempel er Foxborough, en liten by syd for Boston, hvor lokalpolitikerne truet med å sette ned foten for kampene dersom ikke de fikk økonomisk støtte. Situasjonen ble løst i siste liten, men dette er bare et av flere eksempler på hvordan vertsbyene sliter med å få endene til å møtes. Kostnadene ved å arrangere VM er betydelige. Sikkerhetstiltak, tilpasning av stadioner og arrangementer som «Fan Fest» krever store investeringer. Samtidig er det uklart hvor mye av de inntektene som faktisk kommer lokalsamfunnene til gode. FIFA-president Gianni Infantino har uttalt at VM vil generere store inntekter for det amerikanske samfunnet, men eksperter som Harry Arne Solberg er skeptiske til slike påstander. Han påpeker at FIFA er den store vinneren, mens de lokale arrangørene ofte er naive når det gjelder å vurdere de reelle økonomiske konsekvensene. Flere byer har allerede måttet kutte ned på planlagte arrangementer, som «Fan Fest», på grunn av høye kostnader og manglende økonomisk støtte. Det viser tydelig at det å arrangere et VM ikke er en gullgruve for alle involverte. Det er derfor viktig å stille kritiske spørsmål om inntektsfordelingen og de reelle kostnadene, slik at man unngår at skattebetalerne ender opp med å betale regningen for et arrangement som i hovedsak kommer FIFA til gode





