Fotballekspert Mathisen og TV 2-profil Skjelbæk om USA-drama

Mathisen og Skjelbæk forteller om en ubehagelig opplevelse i Greensboro, USA, hvor en person angrep dem med en kniv. De advarer mot å gå alene i landet og byene der, og forteller om en sikkerhetskurs de gjennomførte.

Jeg vet ikke hva mannen var påvirket av. Men du vet aldri hva slike personer tenker eller har planer om, sier fotballekspert Jesper Mathisen . 48 timer har gått siden en person kom mot han og kollega Marius Skjelbæk i en park i Greensboro .

Noen kilometer unna på USAs østkyst har Norge VM-camp. PÅ JOBB: TV 2-profilene Marius Skjelbæk (t.v. ) og Jesper Mathisen jobber tett sammen i USA. Foto: Bjørn Langsem Mathisen og Skjelbæk skulle gjøre et innslag for TV 2.

Den aktuelle mannen trodde at TV-teamet filmet ham. Dette likte han ikke, og ville løse opp i situasjonen med en kniv. Mathisen bekrefter at det har vært kontakt med HR-avdelingen i TV 2. - Vi blir advart mot å gå alene her borte.

Vi blir advart mot at vi er i et land og en by hvor litt av hvert kan skje, forteller TV 2-profilen. - Vi hadde et sikkerhetskurs. Det eneste jeg husker fra kurset var et punkt som het: «Run. Hide.

Fight. » Jeg gikk for «run» (å løpe vekk, journ. anm. ). - Det var selvsagt en ekkel situasjon der du ikke hadde helt kontroll.

Jeg følte aldri at det var farlig. Men klart: Når en uberegnelig person kommer mot deg med kniv, blir du oppskaket. Mathisen tar noe selvkritikk. - De i parken følte nok sikkert at vi oppførte oss rart.

Fotografen rigget til sending. Skjelbæk sto med solbriller og så ut som en FBI-agent som jobbet under cover. Selv var jeg småstresset for folkene som var rundt oss. Jeg så at her var det litt av hvert.

Dramaet endte med at knivmannen trakk seg tilbake. Det skjedde etter at en tredjeperson blandet seg inn. BESATT: Ikke langt unna treningsfeltet til Norge i Nord-Carolina bor en dame. Hun omtaler seg som USAs største Haaland-fan.

Video: Langsem/Simensen/Sørø Olsen Både Mathisen og Skjelbæk har klart å riste av seg USA-horroren. I tillegg til forholdsregler i Greensboro er det nå fullt fokus på det sportslige for TV 2-gutta. Søndag skal Norge ha en generalprøve i VM mot Marokko. Kampen spilles på Sports Illustrated Stadium i New Jersey klokka 21.00.

- Dette er siste test, og sjanse, til å finne rytmen og flyten. Det tror jeg blir viktig for Ståle Solbakken og spillerne, sier Mathisen





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