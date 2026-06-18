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Fotballfeber på Ullevål sykehus: NFF gir bodyer til nyfødte

Sport News

Fotballfeber på Ullevål sykehus: NFF gir bodyer til nyfødte
FotballNFFLandslags-Bodyer
📆6/18/2026 12:56 PM
📰dagbladet
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Norges Fotballforbund (NFF) har tatt et spesielt grep i forbindelse med Norges landskamper ved å dele ut 'landslags-bodyer' til Ullevål sykehus. Fødte du under Norges VM-åpning mot Irak? Eller kjenner du noen som gjorde det? Da vil NFF gjerne høre historien.

Fotball feberen koker i Norge om dagen, og Ullevål sykehus er ikke i det minste unntak. Norges Fotball forbund ( NFF ) har tatt et spesielt grep i forbindelse med Norges landskamper ved å dele ut 'landslags-bodyer' til sykehuset.

Fødte du under Norges VM-åpning mot Irak? Eller kjenner du noen som gjorde det? Da vil NFF gjerne høre historien. Fotballforbundet har nemlig delt ut bodyer til sykehuset, som i utgangspunktet skal gis til babyer som blir født under kampene som Norge spiller.

Mari Evju og Ola Teigen ble onsdag ettermiddag foreldre til en liten gutt, og fikk en stor overraskelse da de ble overrakt en body til sin nyfødte sønn. Selv er Teigen fotballfrelst, og han forteller at hele familien samlet seg på hotellrommet for å se kampen bare noen timer etter fødselen.

Fra sengekanten heide familien frem Norges beste menn, og til tross for litt å pirke på var det en fornøyd Teigen som så Norge dra i land sin første VM-seier på 28 år. Foreløpig har de ikke bestemt navnet til sønnen, men med et så stort fotball-fokus som det er nå kan det fort ende opp med et navn som er inspirert av landslagsgutta.

Foreløpig har de ikke bestemt navnet til sønnen, men med et så stort fotball-fokus som det er nå kan det fort ende opp med et navn som er inspirert av landslagsgutta. Foreløpig har de ikke bestemt navnet til sønnen, men med et så stort fotball-fokus som det er nå kan det fort ende opp med et navn som er inspirert av landslagsgutta.

Foreløpig har de ikke bestemt navnet til sønnen, men med et så stort fotball-fokus som det er nå kan det fort ende opp med et navn som er inspirert av landslagsgutta

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