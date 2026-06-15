En spansk domstol har dømt den 25 år gamle fotballspilleren Mir til 10 måneder i fengsel for seksuelt overgrep og kroppsskade. Han er også dømt til å betale offeret 64.000 euro i erstatning.

En spansk domstol har dømt den 25 år gamle fotballspilleren Mir til 10 måneder i fengsel for seksuelt overgrep og kroppsskade. Dette er ikke endelig dommen, og Mir kan anke den.

Han er også dømt til å betale offeret 64.000 euro i erstatning. Mir spilte sist sesong i Elche på lån fra Sevilla og scoret åtte mål i La Liga. Han har tidligere spilt i Nottingham Forest og Wolverhampton på nivå to i England. En annen fotballspiller og venn av Mir, som også er tiltalt, er dømt til to års fengsel for seksuelt overgrep og krenkelse av en persons moralske integritet.

Mir og vennen hans ble tiltalt etter at det ble anmeldt seksuelt overgrep mot en 17 år gammel gutt. Mir og vennen hans hevdet at det var en samtykkende seksuell forbindelse. Men etter at det ble undersøkt, ble det funnet ut at det ikke var noen samtykke fra gutten. Det ble også funnet ut at Mir hadde utført seksuelt overgrep mot gutten.

Mir og vennen hans ble tiltalt for seksuelt overgrep, krenkelse av en persons moralske integritet og mindre alvorlige kroppsskader. Dommen ble meddelt partene mandag, men er ikke endelig. Det betyr at den kan ankes. Mir har spilt for flere klubber i Spania og England, og har scoret mål i La Liga og på nivå to i England.

Han har også spilt på Spanias U21-landslag. Mir er nå i fokus for sine seksuelle overgrep, og hans fremtid i fotballen er usikker. Det er ukjent hvordan denne dommen vil påvirke hans karriere, men det er sannsynlig at han vil få vanskeligere å finne nye klubber etter denne dommen.

Mir har allerede spilt for noen av de største klubbene i Spania og England, og det er usannsynlig at han vil få muligheten til å spille for disse klubbene igjen etter denne dommen





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