Frå bratt fall til roleg småbruk: Helene fann vegen ut av mørket

Helene (25) var nær ved å ta sitt eige liv etter ein periode med mani, depresjon og tap. I dag lever ho eit roleg liv på eit småbruk i Stryn, omgitt av dyr og ein stabil kvardag. Ho er ein del av slow living-trenden som fleire unge søkjer seg mot.

Mellom eit gult hus og ein raud låve spankulerer ein hane. Ein liten hund med svart pels og logrande hale ønsker meg velkommen inn i det gule huset.

Inne sit Helene (25) med kvalpen Selma på fanget. Ho smiler, men historia ho deler er tung. For nokre år sidan sat ho aleine på eit tomt rom i Oslo, klar til å ta sitt eige liv. No har ho funne roa på eit småbruk i Stryn, omgitt av dyr og ein stabil kvardag.

Helene flytta til Oslo som 19-åring, på jakt etter spenning. Ho jobba med sminke og kostyme i filmbransjen, reiste og festa. Men baksmellen kom. Ho mista bestefaren, fekk diagnosen endometriose og gjekk i traumebehandling.

Så døde barndomshunden hennar, og pandemien stengte landet. Ho prøvde å halde seg oppe med ein ny hund, men da meldinga om kvalpen kom, hadde ho alt gjort eit fatalt val. Ho ringde 113 og vart redda. Etter utskriving reiste ho til Mo i Rana, tømde BSU-kontoen og henta kvalpen.

Ikkje til kollektivet, men heim til familien på Sunnmøre. Etter to år med avstandsforhold flytta ho til kjærasten i Stryn. Det var vanskeleg, men så fann dei småbruket. No har ho dyr, ein hage og ein roleg kvardag.

Ho jobber framleis med sminke, men på loftet, ikkje i ein stressande filmjobb. Psykolog Henrik Børsting Jacobsen seier at slow living er ein motsats til dagens prestasjonssamfunn. Mange unge drøymer om det same. Helene er ein av dei som fann vegen: Stabilitet, dyr og å sleppe adrenalinjaget har vore nøkkelen. No ville ho ikkje hatt det annleis





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psykisk Helse Slow Living Småbruk Depresjon Livsstil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De villeste energidrømmene – fra fusjonsenergi til Dyson-kuler– Jeg tror ITER kommer til å klare å lage et energioverskudd i løpet av ti års tid, sier kjernefysiker Bjørn Samset.

Read more »

De villeste energidrømmene – fra fusjonsenergi til Dyson-kuler– Jeg tror ITER kommer til å klare å lage et energioverskudd i løpet av ti års tid, sier kjernefysiker Bjørn Samset.

Read more »

Hvorfor får Røkkes KI-datasenter lån fra staten?Hvorfor skal et KI-datasenter eid av Røkke få eksportfinansiering fra den norske stat? Det virker umulig å få svar på.

Read more »

De finner ruta for ny kabel fra Danmark til StorbritanniaDet 630 kilometer lange kabelsystemet skal stå ferdig i 2028. Nå starter kartlegging til sjøs.

Read more »