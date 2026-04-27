Fra attentater til sosiale medier: En omstritt tid for offentlige figurer

En gjennomgang av de siste hendelsene som har involvert offentlige figurer, fra attentater mot Donald Trump til debatten om influensere som deler fødsel på sosiale medier. Artikkelen utforsker etiske spørsmål og samfunnsreaksjoner.

John Hinckley Jr. ble kjent utilregnelig etter attentatet mot president Ronald Reagan i 1981, men var i over 30 år plassert på psykiatriske institusjoner. Han ble løslatt uten vilkår i 2022 og har siden bodd i Williamsburg i Virginia.

Hinckley har i senere år levd et rolig liv, men hans historie har fortsatt stor interesse blant historikere og kriminologer. Donald Trump har blitt utsatt for flere attentatforsøk i løpet av sin politiske karriere. Det mest kjente var da han ble skutt i sitt høyre øre under et valgkamparrangement i en liten by. Gjerningsmannen, Thomas Crooks (20), ble drept av sikkerhetspersonell.

Bare noen måneder senere var Trump igjen gjenstand for et attentatforsøk, denne gang ved sin egen golfbane i West Palm Beach i Florida. Trump spilte golf sammen med sin Midtøsten-utsending Steve Witkoff. Før golfparet skulle bevege seg til neste hull, gikk Secret Service-agenter i forveien. Ved golfbanens sjette hull observerte agentene en mann som var bevæpnet med en rifle i noen busker på andre siden av gjerdet, og løsnet skudd mot den bevæpnede mannen.

I en annen uavhengig hendelse ble Cole Tomas Allen (31) pågrepet etter å ha prøvd å ta seg inn på korrespondentmiddagen på Washington Hilton Hotel. Allen, som ifølge flere medier jobbet som lærer i Los Angeles, ble kåret til «månedens lærer» i desember 2025 av Torrance-kontoret til C2 Education. På LinkedIn omtaler den mistenkte seg som en «maskiningeniør og datavitenskapsmann av utdanning, uavhengig spillutvikler av egen erfaring, lærer av fødsel».

Samtidig har influensere som Camilla og Julie Lorentzen fått kritikk for å ha delt fødselen på sosiale medier. Paret har tjent store summer på å dele innhold fra fødestua, noe som har ført til debatt om etikk og personvern. Camilla og Julie har fått negative kommentarer for å ha «tjent penger på fødselen», og Julie har uttrykt ubehag over medieoppslaget rundt inntektene.

Camilla mener at debatten er et eksempel på kvinnehat, og at det ikke ville vært en diskusjon hvis det var to menn som delte medisinsk informasjon. Samfunnsdebattanten Ingeborg Senneset har anklaget influensere for å tjene penger på barnas brutte personvern, mens jordmor Helen Marit Torvik har omtalt eksponeringen under fødsel som en «pengemaskin»





