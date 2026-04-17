Fra Bakemesterskapet til hverdagen: Marthe Kilen – konditoren som takler livet med et smil

Marthe Kilen, kjent fra NRK-suksessen Bakemesterskapet, kombinerer en blomstrende karriere i sitt konditori Fru Nelik med en krevende, men kjærlig hverdag som mor og kone. Teksten gir et innblikk i hennes arbeid, hennes tanker om ADHD, og hvordan hun og hennes familie har håndtert motgang, inkludert ektemannens sykdom og en utfordrende barndom preget av farens alkoholproblemer. Kilen deler åpent om viktigheten av å finne balanse og styrke, selv i de vanskeligste periodene, og hvordan familien har klart å skape et godt liv til tross for utfordringer.

I de travle produksjonslokalene til Fru Nelik , en anerkjent bedrift lokalisert i den pittoreske bygda Rissa i Trøndelag , finner vi Marthe Kilen dypt konsentrert ved et høyt arbeidsbord. Rundt henne står et imponerende utvalg av utsøkte kaker, alle klare for den siste finishen. Med en presisjon som grenser til det kirurgiske, plasseres tynne sjokoladeflak, delikate makroner med sin karakteristiske myke kjerne og sprø utside, og bittesmå sukkerblomster varsomt på den blanke og speilende glasuren.

Kilen deler generøst innsikt i arbeidet: 99 prosent av pynten skaper vi her selv. Det eneste vi ikke produserer selv er nok de små sølvkulene, sier hun med et smil før hun igjen kaster seg over en ny utfordring. Den 38 år gamle konditoren, kjent for sitt fargerike hår, smittende humør og urokkelige meninger, opplevde en nasjonal berømmelse over natten da TV-serien Bakemesterskapet hadde sin premiere på NRK våren 2024. Siden den gang har hun vært en fast og respektert dommer i alle utgaver av programmet. Snart inntar hun igjen skjermen når en ny sesong sparkes i gang på statskanalen. Jeg har mer enn nok å gjøre for tiden, konstaterer Kilen mens hun nøyaktig måler opp og heller sukker i en stor beholder. Det går med flere kilo sukker i uken. Produksjonen av kaker, godteri og iskrem har økt betydelig for det lille konditoriet de siste par årene. Det meste av tiden går med til jobb nå. Men det er egentlig sånn jeg liker det. Jeg må ha mye å gjøre. Jeg er jo overbevist om at jeg har ADHD, og jeg prøvde å få en utredning en gang. Men det fikk jeg ikke. Jeg hadde visst ikke utfordringer nok i livet, sier Kilen, etterfulgt av en latter. Og jeg har kanskje ikke det. Men av og til kunne jeg tenkt meg å rydde litt opp i hodet. For det skjer mye der, forteller hun ærlig. Marthe Kilen, 38 år, kommer opprinnelig fra Stadsbygd/Trondheim, men er i dag bosatt i Stadsbygd i Indre Fosen kommune. Hun er gift med Morten Kilen, og sammen har de barna Nils, som er 13 år, og Nini, som er 10 år. Med en solid utdanning som kokk og konditor, driver hun nå suksessfullt konditoriet Fru Nelik i Rissa. Hennes TV-karriere startet med NRK-serien Bakemesterskapet, hvor hun har vært dommer i samtlige sesonger, inkludert Bakemesterskapet junior. En ny sesong med henne er ventet til våren. På hjemmebane finner hun den etterlengtede balansen i livet sammen med ektemannen og barndomskjæresten Morten, 42 år, som hun har delt livet med i over halvparten av sin levetid. Han er hennes klippe og står alltid klar med et nyvasket hus når hun etter en lang arbeidsdag kjører den snaue 20-minutters turen fra Rissa sentrum til deres hjem i Stadsbygd. Morten er broren til bestevenninnen min, så jeg var mye der i oppveksten, forklarer Kilen og peker ut vinduet mot en liten gård et par hundre meter unna. Det ble litt styr da jeg en dag kom opp fra kjellerstuen og hadde besøkt Morten og ikke henne ... Men vi er bestevenner den dag i dag, altså! At de har bosatt seg såpass nært mannens barndomshjem og foreldre har vært en uvurderlig støtte for paret, som i dag har to barn: Nils (13) og Nini (10). For noen år tilbake ble nemlig Morten ufør, forteller hun. Han hadde tilbrakt flere år i utenlandstjenesten i forsvaret. Det var en helt annen mann som kom hjem enn som dro herfra den siste gangen, sier Kilen, mens hun vender blikket mot ham. Jeg prøvde meg i andre jobber, og det fungerte en periode, men så ... Det var den eneste utveien. Det var en krevende periode, og det handlet om helse ..., sier Kilen, før hun legger til: ... ikke om praktiske løsninger hjemme. Men når man plutselig er mye hjemme, så følger det jo naturlig med mer ansvar der også. Så det ble en ny rollefordeling i heimen. Morten tok tak i hus, matpakker og logistikk rundt ungene. Ikke fordi det var planen, men fordi det var sånn vi fikk hverdagen til å fungere, sier Kilen. Vi skulle selvfølgelig ønske at han var helt frisk. Men da vi giftet oss sa vi ja til hverandre i gode og onde dager, og vi har hatt begge deler. Men vi har alltid fått det til å fungere, og jeg er like forelsket i dag som jeg var for over 20 år siden, fortsetter hun. Både gode og onde dager har preget også Kilens egen oppvekst. En kompis kaller meg og broren min for løvetannbarn: Sånne som klarer seg mot alle odds, sier Kilen. Da hun var to år gammel skilte foreldrene seg, hovedsakelig grunnet farens utfordrende forhold til alkohol. Jeg må bare starte med å si at jeg tenker at jeg har hatt en kjempefin oppvekst og barndom. Men så er det ting innimellom alt det fine og gode som også er der. Som det ikke er så ofte jeg egentlig tenker på, sier Kilen, før hun maler et bilde: Hvis man ser for seg at livet er en tilitersbøtte, så er det litt grums i bunnen, men resten av bøtten er fylt med klart vann. Og det er helt greit å røre i bøtten innimellom, men hvis man rører hele tiden, vil vannet også være grumsete hele tiden. Og det tror jeg ikke er sunt. Men ... ja ... Kilen stopper ikke for å tenke før hun prater – for det gjør hun sjeldent, sier hun. Men hun trekker pusten før hun fortsetter: Pappa er frisk i dag, og han er ansatt hos meg og vi er veldig nære. Og det er kanskje derfor det er lettere å snakke om nå også. For selv om det hun husker best fra dagene med pappa som barn, er turene i svømmehallen og å spille Nintendo, har hun også opplevd å måtte ringe hjem til mamma fra et hotell midt på natten – fordi faren er full og hun redd. Å gå nedover Karl Johan sammen med hele fotballaget under Norway Cup og se pappa sitte der og drikke..





