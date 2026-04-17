Fra «Bakemesterskapet» til stjernestatus: Marthe Kilen baker seg til suksess

Marthe Kilen, kjent fra NRK-serien «Bakemesterskapet», driver konditoriet Fru Nelik i Rissa. Artikkelen dykker ned i hennes travle hverdag som konditor og TV-personlighet, hennes personlige liv med ektemannen Morten som ble ufør etter tjeneste i forsvaret, og hennes ærlige betraktninger om en oppvekst preget av foreldrenes skilsmisse og farens alkoholproblemer. Til tross for utfordringer, viser Kilen en bemerkelsesverdig styrke og evne til å skape positive relasjoner, selv med faren som nå jobber for henne.

I de livlige produksjonslokalene til Fru Nelik , som ligger i den sjarmerende bygda Rissa i Trøndelag, finner vi Marthe Kilen dypt konsentrert ved et høyt arbeidsbord. En imponerende samling av utsøkte kaker venter på den siste touchen. Med en presisjon som grenser til perfeksjon, arrangeres tynne sjokoladeflak, sprø og delikate makroner, samt små, håndlagde sukkerblomster forsiktig på den speilblanke glaseringen.

Vi lager nesten alt av pynt selv, forteller Kilen med et smil, før hun raskt vender tilbake til arbeidet. Kun de små sølvkulene unnslipper hennes egen produksjon. Marthe Kilen, en 38-åring med et fargerikt hår, et smittende smil og en tydelig stemme, ble et nasjonalt kjent navn over natten da NRK lanserte «Bakemesterskapet» våren 2024. Hennes rolle som dommer i programmet har vært fast siden premieren, og snart er hun igjen aktuell på skjermen i en ny sesong av den populære TV-serien. For tiden er kalenderen fullspekket, og produksjonen ved det lille konditoriet har tatt av. Kilo på kilo med sukker går med hver uke, da produksjonen av kaker, søtsaker og iskrem har økt betydelig de siste årene. Jeg trives best når jeg har mye å gjøre, innrømmer Kilen. Jeg har en sterk mistanke om at jeg har ADHD, og jeg forsøkte en gang å bli utredet, men fikk avslag. Det ble visst ikke ansett som nok utfordringer i livet, sier hun, før hun bryter ut i latter. Kanskje har jeg ikke det heller. Men av og til skulle jeg ønske at jeg kunne ryddet litt opp i tankene mine, for det skjer utrolig mye der inne, legger hun til. Det er derfor en stor glede å komme hjem til ektemannen og barndomskjæresten Morten, 42 år. Han venter trofast hjemme i Stadsbygd, en kort 20-minutters kjøretur fra Rissa, med et nyvasket hus når Marthe er ferdig på jobb. Morten er broren til min aller beste venninne, så jeg tilbrakte mye tid hos dem i oppveksten, forteller Kilen. Hun peker mot en liten gård i det fjerne, bare noen hundre meter unna. Det ble litt av et oppstyr den dagen jeg kom ned fra kjellerstuen etter å ha besøkt Morten, og ikke henne ... Men vi er fortsatt bestevenner den dag i dag! At de har bosatt seg såpass nært Mortens barndomshjem og foreldre har vært en uvurderlig støtte for paret, som nå har to barn sammen: Nils, 13 år, og Nini, 10 år. For noen år tilbake ble nemlig Morten ufør. Han hadde flere år i utenlandstjenesten i forsvaret. Det var en helt annen mann som kom hjem enn den som dro ut, sier Kilen, mens blikket hennes hviler på ham. Jeg prøvde meg i andre jobber, og det fungerte en periode, men så ... Det var den eneste utveien. Det var en krevende periode, og det handlet om helse, forklarer hun. Det handlet ikke om praktiske løsninger hjemme. Men når man plutselig er mye hjemme, så følger det jo naturlig med mer ansvar der også. Så det ble en ny rollefordeling i heimen. Morten tok seg av hus, matpakker og logistikken rundt ungene. Ikke fordi det var planlagt, men fordi det var sånn vi fikk hverdagen til å fungere, sier Kilen. Vi skulle selvfølgelig ønske at han var helt frisk. Men da vi giftet oss, sa vi ja til hverandre i gode og onde dager, og vi har opplevd begge deler. Men vi har alltid fått det til å fungere, og jeg er like forelsket i dag som for over 20 år siden, fortsetter hun. Både gode og onde dager har preget Kilens oppvekst. En venn kaller meg og broren min for løvetannbarn – sånne som klarer seg mot alle odds, sier Kilen. Foreldrene hennes skilte lag da hun var to år gammel, hovedsakelig på grunn av farens utfordrende forhold til alkohol. Jeg må starte med å si at jeg synes jeg har hatt en kjempefin oppvekst og barndom. Men så er det ting innimellom alt det fine og gode som også er der. Som det ikke er så ofte jeg egentlig tenker på, sier Kilen, før hun maler et bilde: Hvis man ser for seg at livet er en ti-liters bøtte, så er det litt grums i bunnen, men resten av bøtten er fylt med klart vann. Og det er helt greit å røre i bøtten innimellom, men hvis man rører hele tiden, vil vannet også være grumsete hele tiden. Og det tror jeg ikke er sunt. Men ... ja ... Kilen stopper ikke opp for å tenke før hun snakker – for det gjør hun sjelden, sier hun. Men hun trekker pusten før hun fortsetter: Pappa er frisk i dag, og han er ansatt hos meg, og vi er veldig nære. Og det er kanskje derfor det er lettere å snakke om nå også. For selv om det hun husker best fra barndommen med pappa er turene i svømmehallen og å spille Nintendo, har hun også opplevd å måtte ringe hjem til mamma midt på natten fra et hotell, fordi faren var full og hun var redd. Å gå nedover Karl Johan sammen med hele fotballaget under Norway Cup og se pappa sitte der og drikke..





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprinsesse Mette-Marit uteblir fra svenskekongens 80-årsfeiringKronprinsesse Mette-Marit deltar ikke på den storslåtte 80-årsfeiringen til svenskekong Carl XVI Gustaf i Stockholm, noe som avviker fra tidligere praksis ved slike markeringer. Kongeparet og kronprins Haakon vil representere Norge, mens kongeskipet Norge vil benyttes under oppholdet.

Read more »

Marthe Kristoffersen gir seg som sportssjef for Ingebrigtsen-lagMarthe Kristoffersens nye liv som assistenttrener for kvinnelandslaget i skiskyting gjør at hun avslutter engasjementet i Spring Run Club.

Read more »

Bredt spekter av hendelser i Bergen og omegn: Fra røykutvikling til alvorlige personskader og juridiske følgerEn rekke hendelser har preget Bergen og nærliggende områder den siste tiden. Brannvesenet har rykket ut på røykutvikling, politiet har håndtert tilfeller av ruspåvirket kjøring, knivstikking og trusler. Feilskiltede turistattraksjoner har blitt rettet opp, og en alvorlig ulykke i Kvinnherad resulterte i luftambulanseevakuering. Flere personer er blitt pågrepet for diverse lovbrudd, og en kvinne er idømt en betydelig bot for promillekjøring. Hageavfallhåndtering og nabokonflikter har også krevd oppmerksomhet.

Read more »

Kundene flyr til Sandvika for bunad – helt fra New YorkI Sandvika ligger det nå tre bunadsbutikker innenfor en avstand på 200 meter i luftlinje, og nå koker det av 17. mai-stemte kunder.

Read more »

USA vil ikke forlenge unntak fra sanksjoner mot russisk oljeUSAs finansminister Scott Bessent sa onsdag at Washington ikke planlegger å forlenge et midlertidig unntak som tillot salg av russisk olje allerede til sjøs.

Read more »

Revansj fra kulden: Fra vraket til krysstreff for landslagsspillerEtter år utenfor landslaget, leverte spilleren en spektakulær revansje med et langskudd i krysset i Norges 5-0 seier mot Slovenia. Eksperter og lagvenninner hyller hennes prestasjon og motstandsdyktighet.

Read more »