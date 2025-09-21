Fra kjærlighetsslutt til mirakuløst overlevelsesdrama: Livet i fokus

En dyptgripende historie om et ekspars brudd og en manns kamp for livet etter at hovedpulsåren sprakk. Artikkelen utforsker temaer som kjærlighet, helse, overlevelse og viktigheten av å søke hjelp. Den følger to separate historier: Aleksander Sæterstøls liv etter bruddet og Øivind Fjeldviks utrolige overlevelse etter et livstruende medisinsk nødstilfelle. Øivinds historie gir et sterkt budskap om helsebevissthet og takknemlighet.

Eks-paret Aleksander Sæterstøl og partneren hans har gått hvert til sitt etter syv år sammen, men avslutter forholdet som venner. Sæterstøl har tidligere vært åpen om tiden etter bruddet, og forteller at han nå føler seg klar for å date igjen etter å ha vært singel i et halvt år. Han har ikke vært på dater ennå, men føler seg klar til å utforske datinglivet.

Samtidig har Dagbladet rapportert om en dramatisk hendelse der Øivind Fjeldvik opplevde et mirakuløst overlevelsesdrama etter at hovedpulsåren hans sprakk. Fjeldvik ringte legevakten med sterke smerter og tung pust. Legevakten ga han råd om å ta paracet og legge seg. Senere ringte sønnen John Øivind legevakten på nytt. Det viste seg at Øivind hadde en sprukket hovedpulsåre, en livstruende tilstand. Han ble raskt fraktet til sykehus, og overlevde. Øivind beskriver sitt møte med legevakten, hvor han følte at han ikke ble tatt på alvor. Kommuneoverlegen beklager eventuelle misforståelser i kommunikasjonen, men kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Øivind er takknemlig for at han overlevde og hyller helsevesenet. Han oppfordrer folk til å søke hjelp når de trenger det. Øivind forteller at han tenkte han skulle dø. Han har i ettertid fått vite hvor farlig tilstanden var, og at mange ikke overlever. Han kjempet for livet, og overlevde. Han er takknemlig for å ha fått livet i gave, og vil leve det fullt ut. Øivind reflekterer over tiden etter hendelsen og de traumatiske opplevelsene. Han forteller om mareritt og følelsen av å ha dårlig samvittighet for å ha overlevd. Han ønsker å dele sin historie for å vise hvor viktig det er å ta vare på hverandre og søke hjelp når man trenger det, og at helsevesenet gjorde sitt beste for å redde ham. Øivind mener menn kan være dårlige til å ta helseplager på alvor. Kommuneoverlegen er villig til å møte Øivind for en samtale og gjennomgang av hendelsen. Øivind ser arret som et bevis på hva han har overlevd. Han opplever også frykt og bekymringer. Han er takknemlig for hjelpen han fikk, spesielt fra sønnen sin, og forstår ikke at han overlevde. Historien understreker viktigheten av å ta helseplager på alvor og søke hjelp, samt å verdsette livet etter en traumatisk hendelse. Øivind er glad for at han har sønnen sin, som var hjemme hos ham, og at det var han som fikk ham til å ringe legevakten en gang til. Øivind er takknemlig for at han overlevde og hyller helsevesenet. Han mener det kunne lett ha endt med døden, og oppfordrer alle til å søke hjelp. Han snakker om frykten han har hatt for å dø, og hvordan det har påvirket hans liv





