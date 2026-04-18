Fra lakei til ekspert: Tove Taalesen letter på sløret om livet ved hoffet og karriereskifte

Tove Taalesen, tidligere lakei for kongeparet, deler åpent om sin tid ved hoffet og hvordan hun etter ti år valgte en ny karrierevei som kongehusekspert. Hun beskriver jobben, utfordringene og hvordan hendelser ved kongehuset nå gir henne nye muligheter.

I et nylig intervju med Dagbladet deler Tove Taalesen (54) sine erfaringer fra ti år som ansatt ved det norske kongehuset. Fra 2007 til 2018 arbeidet hun som lakei for kong Harald og dronning Sonja, en rolle hun beskriver som en tilfeldighet snarere enn en livslang drøm.

Interessen for kongefamilien ble vekket allerede i ungdommen, inspirert av den britiske dronningen og prinsesse Diana. Etter en periode med arbeid som servitør og utdanning innen statsvitenskap og markedsføring, fant Taalesen seg plutselig i en jobbintervjuprosess for en stilling hun aldri hadde forestilt seg.

Det fjerde og siste intervjuet fant sted i dronning Sonjas audiensrom, en opplevelse hun beskriver som overveldende. Med et smil forteller hun at hun ikke en gang visste hva en lakei var da hun takket ja til jobben. Hennes første dag var under kong Haralds 70-årsdag, hvor hun hadde direkte ansvar for kongen.

Til tross for en streng taushetserklæring, sammenligner hun rollen som lakei med Mr. Carson i TV-serien Downton Abbey – en posisjon nederst i hierarkiet, men med et konstant ansvar og tilstedeværelse. Hun forteller om arbeidet på de kongelige eiendommene, med spesielt ansvar for kongevognen, Bygdø kongsgård og Mågerø.

Arbeidet for kongeparet beskrives som en ære, der de viser omsorg for sine ansatte og bidrar til faglig vekst gjennom deltakelse på statsbesøk, både nasjonalt og internasjonalt. Hun minnes en periode uten store skandaler, preget av kongefamiliens kjerneoppgaver.

Den tette tilknytningen til kongefamilien medførte imidlertid utfordringer. Taalesen forklarer at det var vanskelig å kombinere jobben med et privatliv, da kolleger ble venner og arbeidstiden strakk seg fra tidlig morgen til sen kveld, inkludert helger og høytider. Etter ti år kjente hun et behov for forandring, og reflekterer over at det kanskje ikke er sunt å være så lenge i en såpass intim rolle overfor andre.

Etter tiden på Slottet tok hun en rolle som HR-sjef i et familieeid selskap og begynte å skrive bøker. Det var først etter dronning Elizabeths død i 2022 at hun ble tilbudt en jobb som kongehusekspert for Nettavisen. Hun ser ironisk på situasjonen, der hendelser i kongehuset, som rettssaken mot Marius Borg Høiby og kronprinsesse Mette-Marits kontakt med Jeffrey Epstein samt hennes forverrede helse, har ført til en travel periode for henne som ekspert.

Hun mener at det er nettopp disse hendelsene som har gitt henne muligheten til å engasjere seg i spennende oppgaver som kongehusekspert





Revansj fra kulden: Fra vraket til krysstreff for landslagsspillerEtter år utenfor landslaget, leverte spilleren en spektakulær revansje med et langskudd i krysset i Norges 5-0 seier mot Slovenia. Eksperter og lagvenninner hyller hennes prestasjon og motstandsdyktighet.

Read more »

Messi saksøkt for kontraktsbrudd etter uteblivelse fra treningskampDen argentinske fotballstjernen Lionel Messi er saksøkt av VID Music Group for angivelig brudd på en kontrakt som krevde hans deltakelse i en planlagt treningskamp for Argentina i USA. Selskapet hevder at Messis tilstedeværelse var avgjørende for kampenes kommersielle verdi.

Read more »

Månedens seriefest: Fra dysfunksjonelle familier til mørke superhelterEn dyptgående titt på de mest etterlengtede TV-seriene denne måneden, inkludert oppfølgere til klassikere, spennende nye sesonger og serier som utfordrer sjangerkonvensjoner. Utforsk alt fra rå humor og mørk satire til nervepirrende skrekk og komplekse mellommenneskelige dramaer.

Read more »

Fra lakei til ekspert: Tove Taalesens uventede reise ved SlottetTove Taalesen, Norges første kvinnelige lakei, deler sin unike historie om ti år tett på kongeparet, og hvordan denne erfaringen førte til en karriere som ettertraktet kongehusekspert. Hun forteller om en uplanlagt vei til jobben, hverdagen bak kulissene, og hvordan hun nå kommenterer aktuelle hendelser i kongefamilien for nasjonal og internasjonal presse.

Read more »

Nye opplysninger om Ari Behns begravelse og eks-lakeiens fortid på SlottetEtter at iNyheter omtalte saken, har flere personer kontaktet Dagbladet med nye opplysninger angående Ari Behns begravelse, som Se og Hør nå må forholde seg til. Samtidig deler tidligere lakei ved Slottet, Tove Taalesen, innsikt i sin ti år lange karriere tett på kongefamilien.

Read more »

– Jeg er glad hun ikke visste hva som var i venteDet har vært en lang vei for Ada Stolsmo Hegerberg (30), som lørdag spiller sin 100. landskamp for Norge.

Read more »