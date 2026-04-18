Fra lakei til ekspert: Tove Taalesens uventede reise ved Slottet

Tove Taalesen, Norges første kvinnelige lakei, deler sin unike historie om ti år tett på kongeparet, og hvordan denne erfaringen førte til en karriere som ettertraktet kongehusekspert. Hun forteller om en uplanlagt vei til jobben, hverdagen bak kulissene, og hvordan hun nå kommenterer aktuelle hendelser i kongefamilien for nasjonal og internasjonal presse.

I ti år var Tove Taalesen (54) en sentral skikkelse ved Slottet , med tett kontakt til kong Harald (89) og dronning Sonja (88). I 2018 tok hun et vemodig farvel med sin tidligere arbeidsplass. Nå, mens hun sitter på en benk i Slottsparken, deler hun sine erfaringer som landets første kvinnelige lakei, en stilling hun aldri hadde forestilt seg. Interessen for det britiske monarkiet, spesielt prinsesse Diana, vekket Taalesens beundring tidlig i livet.

Men drømmen om å jobbe på Slottet var fraværende; det var snarere en uventet tilfeldighet som førte henne inn i tjeneste hos kongefamilien. Etter en tid som servitør, uten formell utdanning innen feltet, og med en bakgrunn innen statsvitenskap og markedsføring, oppdaget hun en mystisk jobbannonse i Aftenposten. Dette var starten på en karriere som lakei, en tittel hun ærlig innrømmer at hun ikke hadde et klart bilde av. Hun forteller lattermildt at «man ikke har det på Konnerud». Etter flere intervjuer, kulminerte prosessen med et siste møte med dronning Sonja (88) i hennes audiensværelse. Taalesen beskriver øyeblikket med ærefrykt, overbevist om at dette var en engangsopplevelse. Dronningens ord, «Jeg tror at dette kan fungere utmerket», ble et vendepunkt. Hennes første dag ble markert av kong Haralds (89) 70-årsdag, en dag hvor hun hadde direkte ansvar for monarken. Selv om en streng taushetserklæring begrenser hva hun kan dele, sammenligner hun rollen som lakei med Mr. Carson fra «Downton Abbey» – en posisjon med et stort ansvar og en konstant tilstedeværelse, uavhengig av tidspunkt og høytider. Taalesen har vært involvert i drift og vedlikehold på flere kongelige eiendommer, inkludert kongevognen, Bygdø kongsgård og Mågerø, og beskriver jobben som en uforglemmelig ære. Hun fremhever kongens og dronningens omsorg for sine ansatte, og det faglige utbyttet hun fikk gjennom deltakelse på statsbesøk, både nasjonalt og internasjonalt. Perioden hennes på Slottet var preget av rolige omstendigheter, med fokus på «kongearbeid» slik det skulle være, uten nevneverdige skandaler. Imidlertid krevde den intensive arbeidsrytmen, som ofte innebar at kollegaene ble de nærmeste vennene, en betydelig personlig innsats. Det ble en utfordring å balansere jobben med familieliv, kjærlighetsforhold og fritid. Etter ti år innså hun at det var på tide å søke nye utfordringer og nye horisonter, noe hun mener er sunt for personlig og profesjonell utvikling. Etter tiden ved hoffet, tok Taalesen steget inn i HR-bransjen i et familieeid selskap og begynte å skrive bøker. Det var først etter dronning Elizabeths bortgang i 2022 at hun ble tilbudt muligheten til å fungere som kongehusekspert for Nettavisen. Hun ser på dette som en direkte konsekvens av de kongelige begivenhetene, der hennes ekspertise blir etterspurt. De siste årene har vært spesielt travle, preget av hendelser som rettssaken mot Marius Borg Høiby (29), kronprinsesse Mette-Marits (52) kontakt med Jeffrey Epstein, og hennes egen forverrede helsetilstand. Nyhetene fra kongehuset utløser umiddelbart en strøm av henvendelser, ikke bare fra norske, men også fra internasjonale mediehus, noe som krever konstant oppmerksomhet og analyse. Til tross for at hun ikke lenger er ansatt ved Slottet, har hun et unikt perspektiv på aktuelle saker som har oppstått siden hun avsluttet sin tjeneste. Hennes innsikt og erfaring gjør henne til en verdifull stemme i mediebildet rundt kongefamilien. Denne perioden av hennes liv, fra lakei til anerkjent ekspert, viser en bemerkelsesverdig karriereomlegging og en evne til å tilpasse seg nye roller med suksess. Taalesens fortelling gir et fascinerende innblikk i livet bak kulissene ved et av Norges mest ikoniske institusjoner, og hvordan tidligere erfaringer kan forme fremtidige karriereveier. Hennes analyse av nåværende hendelser, basert på hennes dype kunnskap om hoffet, fortsetter å engasjere publikum og presse verden over





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slottet bekrefter forsøk på gjenoppretting av Mette-Marits e-postkonto etter Epstein-kontaktDet norske kongehuset har forsøkt å gjenopprette en privat e-postkonto kronprinsesse Mette-Marit brukte til kommunikasjon med Jeffrey Epstein, men dette har vist seg umulig. Kontoen, som tilhørte domenet broadpark.no, ble slettet av ukjente årsaker, og slottet ønsker ikke å kommentere tidslinjen eller årsaken til slettingen. Kronprinsessen uttalte tidligere i år at hun ønsket å ha tilgang til hele e-postkorrespondansen med Epstein, spesielt etter at et utdrag fra 2011 ble offentliggjort. E-postkontoens passord ble lekket i 2012 som følge av et datainnbrudd hos Dropbox, en periode hvor hun fortsatt hadde kontakt med Epstein. Slottet har av sikkerhetshensyn unnlatt å kommentere passordlekkasjen.

Read more »

Slottet forsøkte å gjenopprette Mette-Marits e-postkonto knyttet til EpsteinDet norske kongehuset bekrefter at de har forsøkt å gjenopprette en e-postkonto som kronprinsesse Mette-Marit brukte for å kommunisere med Jeffrey Epstein. Leverandøren har imidlertid bekreftet at dette ikke er mulig. Kontoen, som tilhørte domenet broadpark.no, hadde et passord som ble lekket i 2012, mens hun fortsatt hadde kontakt med Epstein.

Read more »

Slottet: Har forsøkt å gjenopprette kronprinsessens e-postkontoE-post-kontoen kronprinsessen brukte til å kommunisere med Jeffrey Epstein, ble slettet. Nå bekrefter Slottet at de har prøvd å gjenopprette den.

Read more »

Aftenposten: Slottet har forsøkt å gjenopprette Mette-Marits e-postkontoSlottet sier de har fått bekreftet at kontoen ikke lar seg gjenopprette.

Read more »

Revansj fra kulden: Fra vraket til krysstreff for landslagsspillerEtter år utenfor landslaget, leverte spilleren en spektakulær revansje med et langskudd i krysset i Norges 5-0 seier mot Slovenia. Eksperter og lagvenninner hyller hennes prestasjon og motstandsdyktighet.

Read more »

Kronprinsessens slettede e-postkonto: Slottet bekrefter gjenopprettingsforsøkSlottet bekrefter at de har forsøkt å gjenopprette kronprinsessens e-postkonto, brukt til kommunikasjon med Jeffrey Epstein.

Read more »