Fra lokale baner til Eliteserien: Sola-talentene som nå er viktige brikker i Viking

Niklas Kemp Fuglestad og Tobias har gått fra å være barndomsvenner i Sola til å bli sentrale spillere for Viking. Les historien om deres vei til toppen.

I den krevende hverdagen i Eliteserien skjer det ofte uforutsette ting som tvinger klubbene til å se innover i egen organisasjon. For Viking har sesongstarten vært preget av at noen av klubbens største profiler, som Edvin Austbø og Joe Bell, har vært ute med skader.

Dette har skapt et tomrom på banen, men samtidig åpnet det dørene for en ny generasjon talenter som har ventet på sin sjanse. Blant disse finner vi Niklas Kemp Fuglestad og Tobias, to unge spillere som har reist en lang vei fra de lokale banene i Sola til å bli viktige brikker i et av Norges beste fotballag.

Begge fikk sine første smakebiter på toppfotballen i 2024, og etter perioder med både utlån og utfordringer, står de nå klare til å ta et enormt ansvar for klubben. Det er en spesiell dynamikk mellom dem, da de ikke bare er lagkamerater, men også barndomsvenner som har delt drømmen om profflivet siden de var små. Historien om deres utvikling starter i Sola, hvor fotballgleden alltid har stått i sentrum.

Selv om Niklas startet sin karriere i Våganes og Tobias var i Sola, ble treningsgruppene tidlig slått sammen for å skape et sterkere miljø for alle involverte. Dette førte til at de to møttes tidlig, og minnene fra barndommen er fortsatt levende. De husker spesielt det første møtet på banen da de var rundt seks eller syv år gamle.

Tobias, som ofte spilte på lag med eldre gutter på grunn av sitt eksepsjonelle talent, gjorde et sterkt inntrykk på Niklas allerede da. Det fortelles at Tobias' teknikk var så overlegen at han trente skudd som om han var en voksen spiller, mens Niklas slet med nervøsiteten i deres første duell. Likevel ble denne tidlige konkurransen drivkraften som presset begge til å bli bedre.

De har gått fra å spille Sør-Cup til å representere klubben i Conference League i Tyrkia, en reise som illustrerer den enorme utviklingen de har gjennomgått som utøvere. Bak suksessen står det flere viktige personer som har veiledet dem på veien. Tidligere trenere som Bjørn Nordstrand og Ove Rogde har spilt en avgjørende rolle i å forme spillerne både teknisk og mentalt.

De fokuserte bevisst på å bygge en sterk treningskultur preget av høy intensitet, mange berøringer med ballen og en sunn konkurranseånd i gruppa. Målet var å skape et miljø hvor talentene kunne trives og utvikle seg i sitt eget tempo, men med høye krav til innsats og disiplin.

Rogde og Nordstrand uttrykker en stor stolthet over å se guttene lykkes i Viking, og de understreker at det ikke bare handler om medfødt talent, men om utallige timer med hardt arbeid på banen. De håper at andre unge spillere i Sola skal se på Niklas og Tobias som bevis på at det er mulig å nå toppen hvis man legger ned innsatsen og har det rette støtteapparatet rundt seg.

Inne i Viking-leiren blir de to spillerne rost for mer enn bare sine ferdigheter med ballen. Trener Morten Jensen, som selv er fra Sola, er rask med å avvise at guttene får spillettid basert på lokal tilhørighet eller personlige bånd. Han trekker frem at de er ekstremt hardtarbeidende, ydmyke og jordnære, noe som er essensielt for å lykkes i en garderobe med etablerte stjerner og høyt press.

Spillerne selv forteller at de tar en dag av gangen og stoler fullt ut på klubbens langsiktige plan for deres utvikling. De har forstått rollene sine og vet at tålmodighet er nøkkelen til suksess på dette nivået. Ved å levere gode prestasjoner hver gang de får sjansen, har de gradvis bygget opp tilliten til trenerteamet og vist at de tåler presset.

Nå retter de blikket mot den kommende kampen mot Start den 16. mai, en dag som er spesielt viktig i norsk fotballkultur. For Tobias handler det om å starte sin tredje kamp på rad og endelig få sin første scoring for Viking. For Niklas er målet å komme inn fra benken og sette sitt preg på kampen, slik han drømte om å gjøre i fjor da han ble sittende utenfor.

Når man spør om hvordan en eventuell scoring skal feires, forblir de tause. Spenningen og følelsene som følger med et mål på fotballens festdag er for store til å planlegges på forhånd. Det er denne lidenskapen og gleden ved spillet som har ført dem fra Sola til Eliteserien, og det er denne energien de tar med seg inn i hver eneste treningsøkt og kamp i jakten på videre suksess





