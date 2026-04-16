Fra Nedrykk til Real Madrid-seier: Kompany snur Bayern München

Vincent Kompany, kontroversielt ansatt etter nedrykk med Burnley, har snudd Bayern München. Laget cruiser mot ligatittel og leverte en historisk seier mot Real Madrid, noe som nå har snudd tvil til beundring for den belgiske treneren.

Det var ikke få som stusset da Bayern München valgte trenerfersking Vincent Kompany som Thomas Tuchel-erstatter. Denne beslutningen kom direkte etter at Kompany hadde ledet Burnley til nedrykk i Premier League, et faktum som skapte stor usikkerhet rundt hans evner på toppnivå. Likevel, den innledende sesongen under Kompany viste seg å være bemerkelsesverdig. Bundesliga tittelen ble sikret, og denne sesongen cruiser Bayern mot en ny ligatittel, preget av rekordmange scoringer.

Klimakset så langt kom på onsdag kveld, da Kompanys Bayern-mannskap senket selveste Real Madrid i en dramatisk og underholdende kamp. Den tidligere Manchester City-legenden har dermed snudd tvil til beundring, og det er nå ikke en kjeft som stiller spørsmål ved hans kompetanse som trener. For den jordnære belgieren var onsdagens seier over Real Madrid ikke bare en triumf for Bayern, men også en bekreftelse på hans filosofi og evne til å inspirere sitt lag. Det er ikke hver dag navn som Real Madrid og Blackburn nevnes i samme setning, men Vincent Kompany gjorde unntaket onsdag kveld. Kampen vil utvilsomt gå over som en av sesongens mest minneverdige, samtidig som det også var en euforisk atmosfære på Allianz Arena da Bayern slo sin evige europeiske rival i en kamp som summet av intensitet og taktisk briljans. Kompany selv var, naturlig nok, høyt oppe etter kampen, men selv i seiersrusen viste han at han fortsatt har sine fotballrøtter solid plantet i England, hvor han tilbrakte en betydelig del av sin spillerkarriere. «Jeg husker at vi slo Blackburn to ganger i Burnley, og det er sannsynligvis ingen i dette rommet som vil sammenligne det med kampen i dag (onsdag), men det var fantastisk,» forklarte Kompany på pressekonferansen etter kampen, et utsagn som illustrerer hans ydmykhet og evne til å sette ting i perspektiv. Denne gesten, selv om den er humoristisk, understreker at Kompany forstår viktigheten av hver eneste kamp, uavhengig av motstanderens kaliber, og hvor mye slike seire betyr for supporterne, spesielt de lokale. Vincent Kompany viser han ikke har glemt hva fotball dreier seg om, uavhengig av hvilken arena du spiller for og under hvilken spotlight du befinner deg. Hans evne til å bygge et lag, utvikle spillere og skape en vinnerkultur, selv etter en vanskelig periode med nedrykk, er et vitnesbyrd om hans talent og dedikasjon. Bayern Münchens valg, som i utgangspunktet virket risikabelt, fremstår nå som et genistrek, og Kompany har definitivt befestet sin posisjon som en av Europas mest spennende unge trenere





Vilt drama i München: Real Madrid snur og leder mot BayernEn utrolig første omgang på Allianz Arena så fem scoringer og en heroisk innsats fra Real Madrid, som nå leder 3-2 mot Bayern München i returoppgjøret i Champions League-kvartfinalen. Kampen, som står 4-4 sammenlagt, er langt fra avgjort.

Dramatisk Champions League-kveld: Bayern München slår Real Madrid etter kontroversiell utvisningBayern München sikret seg plass i Champions League-semifinalen etter en nervepirrende kamp mot Real Madrid. En kontroversiell utvisning av Real Madrids Eduardo Camavinga snudde kampbildet, og Bayern utnyttet overtaket til å sikre avansementet. Kampen var preget av mange mål, dramatiske avgjørelser og heftige reaksjoner fra både spillere og eksperter.

Real Madrid setter Eduardo Camavinga på salgslisten etter Champions League-fiaskoDen franske midtbanespilleren Eduardo Camavinga er angivelig på vei ut av Real Madrid etter en kritisk innsats som førte til klubbens exit fra Champions League. Klubben vurderer nå bud rundt 40 millioner euro for den tidligere så lovende spilleren.

