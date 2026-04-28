Fra rot til flyt: Hvorfor KI-prosjekter ofte mislykkes

Mange KI-prosjekter gir liten eller ingen målbar effekt fordi organisasjoner fokuserer på teknologi i stedet for å løse underliggende organisatoriske problemer med informasjonsflyt og samarbeid.

Dette debattinnlegget reflekterer skribentens personlige synspunkter og kan sendes til debatt@digi.no. Kunstig intelligens (KI) har blitt presentert som en revolusjonerende kraft med løfter om økt effektivitet, forbedrede beslutningsprosesser og betydelig produktivitetsvekst.

Likevel opplever mange virksomheter at disse forventningene ikke innfris. En ofte referert statistikk antyder at mellom 70 og 90 prosent av KI-prosjekter gir liten eller ingen målbar effekt. Til tross for disse resultatene fortsetter mange organisasjoner å følge en velkjent strategi: stadig flere pilotprosjekter, implementering av flere verktøy og lansering av isolerte initiativer.

Denne tilnærmingen fokuserer på å løse problemet med mer teknologi, men kjernen i utfordringen ligger ikke i mangel på teknologiske løsninger, men i mangel på en smidig informasjonsflyt. I mange organisasjoner oppstår det flaskehalser der informasjonen stagnerer mellom ulike avdelinger. Systemer integreres dårlig, ansvarsforhold er uklare, og prosesser er utformet for en tid da datadeling i sanntid ikke var mulig. Disse hindringene er primært organisatoriske, ikke teknologiske.

I praksis er informasjon ofte fragmentert og lagret i isolerte siloer, mens ansvar og eierskap er spredt. Budsjettansvar kan ligge hos én enhet, mens systemansvar ligger hos en annen. Markedsavdelingen definerer behovene, mens IT-avdelingen leverer løsningen. HR-avdelingen besitter dataene, mens IT-avdelingen forvalter infrastrukturen.

Dette resulterer i forutsigbare konsekvenser: beslutningsprosesser stopper opp, ikke nødvendigvis på grunn av individuelle feil, men fordi den overordnede strukturen er mangelfull. Når kunstig intelligens implementeres i en slik kontekst, forsterker den eksisterende problemene i stedet for å løse dem. Oppgaver automatiseres, men den underliggende friksjonen vedvarer. Dette er en av hovedårsakene til at mange digitaliseringsprosjekter gir begrensede resultater.

Prosesser kan bli raskere, men ikke nødvendigvis bedre. Teknologien fungerer som den skal, men organisasjonen og kulturen er ikke tilstrekkelig forberedt til å utnytte den fullt ut. I stedet for å fokusere på hvor KI kan brukes, bør vi rette oppmerksomheten mot å identifisere hvor informasjonen faktisk stopper opp, hvor beslutninger tar unødvendig lang tid, hvor ansatte må vente på informasjon, og hvor flyten brytes mellom team, systemer og organisasjonsnivåer.

For å oppnå suksess må vi redusere denne friksjonen, slik at informasjon, innsikt og beslutninger kan sirkulere fritt i hele virksomheten. Når dette er oppnådd, vil verdien av teknologien endres. Effekten vil ikke komme fra en enkeltstående løsning, men fra en rekke forbedringer som samhandler og forsterker hverandre. KI vil bli en integrert del av arbeidsflyten, ikke et isolert verktøy.

Beslutninger vil tas raskere og på et mer solid grunnlag, samarbeidet vil styrkes fordi flere jobber med den samme informasjonen, og organisasjonen vil bli mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Gevinstene vil komme gradvis, og det som tidligere tok dager, kan nå utføres på timer. Feil og forsinkelser vil oppdages tidligere, fordi informasjonen ikke lenger blir hindret. Målet er ikke å bygge organisasjonen på nytt, men å fjerne de faktorene som bremser flyten i den eksisterende strukturen.

I årene som kommer vil investeringene i kunstig intelligens fortsette å øke, og de fleste virksomheter vil ta teknologien i bruk. Imidlertid vil bare et fåtall klare å realisere den fulle verdien. Forskjellen vil ikke ligge i hvem som har de beste modellene, men i hvem som er i stand til å transformere sin organisasjon fra rot til flyt





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kunstig Intelligens KI Digitalisering Informasjonsflyt Organisasjon Effektivitet Produktivitet Prosesser

United States Latest News, United States Headlines

