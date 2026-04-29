Fra rot til flyt: Hvorfor KI-prosjekter ofte mislykkes

Mange KI-prosjekter gir liten eller ingen målbar effekt fordi organisasjoner fokuserer på teknologi i stedet for å løse underliggende organisatoriske problemer med informasjonsflyt og samarbeid.

Dette debattinnlegget reflekterer skribentens personlige synspunkter og kan sendes til debatt@digi.no. Kunstig intelligens (KI) har blitt presentert som en revolusjonerende kraft med løfter om økt effektivitet, forbedrede beslutningsprosesser og betydelig produktivitetsvekst.

Likevel opplever mange organisasjoner at disse forventningene ikke innfris. En ofte referert statistikk antyder at mellom 70 og 90 prosent av KI-prosjekter gir liten eller ingen målbar effekt. Til tross for disse resultatene fortsetter mange bedrifter å følge en velkjent strategi: implementering av flere piloter, anskaffelse av flere verktøy og igangsetting av flere isolerte initiativer. Denne tilnærmingen fokuserer på å løse problemet med mer teknologi, men overser den underliggende årsaken.

Problemet ligger ikke i mangel på avanserte teknologiske løsninger, men i mangel på en smidig og effektiv informasjonsflyt. I mange organisasjoner oppstår det flaskehalser der informasjonen stagnerer mellom ulike avdelinger. Systemer er ofte dårlig integrert og kommuniserer ineffektivt med hverandre. Ansvarsforhold er uklare og prosesser er utformet for en tid da datadeling i sanntid ikke var mulig.

Disse utfordringene er primært organisatoriske, ikke teknologiske. I praksis er informasjon ofte fragmentert og lagret i isolerte siloer. Ansvaret for data og systemer er spredt, med budsjettansvar på ett sted og systemansvar et annet. Markedsavdelingen definerer behovene, mens IT-avdelingen leverer løsningene.

HR-avdelingen besitter dataene, mens IT-avdelingen administrerer infrastrukturen. Dette resulterer i forutsigbare konsekvenser: beslutningsprosesser blir forsinket, ikke på grunn av individuelle feil, men på grunn av en mangelfull struktur. Når kunstig intelligens implementeres i en slik kontekst, forsterker den eksisterende problemene i stedet for å løse dem. Oppgaver automatiseres, men den underliggende friksjonen vedvarer.

Dette er en av hovedårsakene til at mange digitaliseringsprosjekter gir begrensede resultater. Prosesser kan bli raskere, men ikke nødvendigvis bedre. Teknologien fungerer som den skal, men organisasjonen og kulturen er ikke tilstrekkelig forberedt til å utnytte den fullt ut. I stedet for å fokusere på hvor KI kan brukes, bør organisasjoner stille spørsmålet: Hvor oppstår det faktisk hindringer i informasjonsflyten?

Hvor går beslutningsprosesser tregt? Hvor må ansatte vente på nødvendig informasjon? Hvor brytes samarbeidet mellom team, systemer og ulike nivåer i organisasjonen? For å oppnå suksess er det avgjørende å redusere denne friksjonen, slik at informasjon, innsikt og beslutninger kan flyte fritt på tvers av hele virksomheten.

Når dette oppnås, endres også verdien av teknologien. Effekten kommer ikke fra en enkeltstående løsning, men fra en rekke forbedringer som virker i samspill. KI blir en integrert del av arbeidsflyten, ikke et isolert verktøy. Beslutninger tas raskere og på et mer solid grunnlag.

Samarbeidet styrkes fordi flere har tilgang til den samme informasjonen. Organisasjonen blir mer fleksibel og tilpasningsdyktig. Fordelene vil komme gradvis.

Oppgaver som tidligere tok dager, kan nå fullføres på timer. Feil og forsinkelser oppdages tidligere, fordi informasjonen ikke lenger blir hindret. Målet er ikke å bygge organisasjonen på nytt, men å fjerne de faktorene som bremser flyten i eksisterende systemer. I årene som kommer vil investeringene i kunstig intelligens fortsette å øke, og de fleste organisasjoner vil ta teknologien i bruk.

Imidlertid vil bare et fåtall klare å realisere den fulle verdien. Forskjellen vil ikke ligge i hvem som har de beste modellene, men i hvem som lykkes med å skape en smidig og effektiv informasjonsflyt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Forsker på hvorfor byutviklingsprosjekter stranderProsjekter som skal forbedre byen stopper ofte fordi mennesker og systemer ikke klarer å endre seg. Forskere fra NIBR undersøker årsakene og mulige løsninger. Eksempelvis Hovinbyen i Oslo, et innovasjonsdistrikt med fokus på sirkulære løsninger.

Read more »

Forsker på hvorfor byutviklingsprosjekter mislykkesProsjekter som skal forbedre byen stopper ofte fordi mennesker og systemer ikke klarer å endre seg. Forskere prøver nå å forstå hvorfor og hva som skal til for å lykkes. Eksempelvis i Hovinbyen i Oslo, der samarbeid om bærekraftige løsninger er en utfordring.

Read more »

Oljemaleri stjålet fra Galleri Duer – funnet igjen etter tips fra publikumEt originalt oljemaleri verdt nesten 30 000 kroner ble stjålet fra Galleri Duer i Oslo fredag. Maleriet ble raskt funnet igjen etter at galleriet delte overvåkningsbilder i sosiale medier og fikk tips fra publikum.

Read more »

Forsker om opinionen i Russland: – Mange håper på en slutt på krigenNupi-forsker Natalia Moen-Larsen peker på krigstrøtthet og økonomiske problemer som mulige forklaringer på at oppslutningen til Vladimir Putin i Russland ser ut til å falle.

Read more »

