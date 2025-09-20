Fra skolebenken til spillutvikling: Lærerens reise og suksess med Pure Logic

En tidligere realfaglærer satset på spillutvikling og oppnådde suksess med gåtespillet Pure Logic. Han deler sine erfaringer, utfordringer og fremtidsplaner, inkludert en dypere innsikt i salgstall, spillmekanikker og kommende prosjekter.

Han satt seg på skolebenken, omskolerte seg til realfaglærer og fikk jobb på St. Olavs videregående skole i Stavanger. Pure Logic solgte rundt i underkant av 2700 eksemplarer. Høien har gitt Gamer.no full innsyn i hvordan det faktisk har gått med det minimalistiske gåtespill et om logiske porter. Spillet lanserte 24. april 2023. 1827 personer hadde det på sin Steam -ønskeliste, og per dags dato har han solgt 2658 eksemplarer.

En stor andel av kjøperne har hatt spillet på sin ønskeliste, men ønskelisten har likevel vokst til 3471. Det er klart flest amerikanere som har kjøpt spillet. Norge ligger på en 14. plass med heller slappe 41 salg. Den norske prisen er 69 kroner. I snitt er merverdiavgiften på tolv prosent blant landene det selges i, og deretter tar Steam 30 prosent av kaka.\Drahjelp av erfaring? Pure Logic treffer en heller smal nisje, men i og med at han da var totalt ukjent, trodde Høien det ville bli lettere å nå ut med Mirrors of Epiphany. Spillet handler om å bruke speil til å dirigere lasere og slik løse oppgaver. Det er 100 nivåer i spillet. – Noen skyr lærerike spill som pesten, men det er en del nerdete typer som liker slikt, sier Høien. Foreløpig har det nye spillet, som lanserte i juli, solgt under 100 eksemplarer. Høien tar ikke det så tungt. Han utvikler spill på hobbybasis, og har ikke de store kommersielle ambisjonene. – Jeg gjør dette fordi det er kjekt. Det er ingen krise, men jeg trodde vel at dette skulle appellere til flere enn Pure Logic gjorde. Vi prater på telefon mens han kjører hjem i rushet fra Stavanger til boligen i Klepp, og engasjementet og lidenskapen hans for utviklingen er lett å høre. – Det er ingen økonomi i dette. Jeg har fått inn nok til at jeg må justere litt på selvmeldingen, men det er å være lærer som er jobben min. Dette er for moro. To år har gått siden lanseringen av Pure Logic, men han ser for seg en betydelig kortere utviklingstid for neste prosjekt. – Jeg er utrolig gira på neste idé, så jeg håper å lansere noe allerede på våren. Jeg har så lyst å komme i gang med prosjekt nummer fire, og derfor kan ikke det tredje spillet ta altfor lang tid, sier han. Tanken var at Mirrors of Epiphany skulle komme når det var klart, men det var spesielt en tysker i Discord-gruppen hans som ampa veldig på en lanseringsdato.\Bare 7,5 prosent har refundert Pure Logic på Steam. Det er lite. 17.5 prosent av spillerne har fullført hele spillet, og totalt har spillere klokket inn 17.000 timer. Det syns Høien er veldig gøy. – Det var i alle fall slik det ble. Men tiden går så enormt fort når ting skal ut. Jeg gønnet på ved starten av sommerferien, og dagene og ukene bare forsvant. Spillet er ikke helt slik han vil ha det, så det kommer oppdateringer og muligens en større omlegging til full 3D på sikt. Den store oppgaven blir å velge ut hvilken idé han skal satse på for det tredje spillet. – Jeg har sjukt mange ideer som jeg brenner inne med. Det er vanskelig å plukke ut det rette prosjektet blant disse. – Med det første spillet var drivkraften min å få mitt eget spill på Steam, det har jeg gjort, men nå handler det om å ha et utløp for kreativiteten min. Det gir meg veldig mye. Han vil ikke avsløre hvilke ideer det handler om helt ennå, men lover at det blir både nerdete og lærerikt. – Det er lite sannsynlig at jeg får det helt store gjennombruddet av dette, men det er gøy, og det er det viktigste, sier han. Fikk 1,4 millioner skattekroner til spillutvikling. Nå er de konkurs. Fire mister jobben når den norske utvikleren blir slått konkurs. Gründeren håper at de kan fortsette prosjektet en gang i fremtiden. Forskning viser at foreldre som engasjerer seg i spillene, kan sette bedre grenser og bygge nærhet til barna, argumenterer Kris Munthe fra Barnevakten.no i dette innlegget. Lørdag er tid for spill – i hvert fall for de fleste av oss. I redaksjonen er vi klare for alt fra korte, intense skytespill til lange rollespilleventyr og gamle klassikere. Her er spillene vi koser oss med gjennom helgen. Elkjøps gaming-avdelinger på Lørenskog og i Bergen har fått en svært god start: – Vi ser potensial for å utvide til flere butikker, sier kommunikasjonssjef Kristian Willanger til Gamer.no





gamerno / 🏆 24. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Spillutvikling Pure Logic Gåtespill Steam Indie-Spill

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump får nei fra dommer i New York Times-søksmålDonald Trump har saksøkt avisen New York Times for 15 milliarder dollar. Nå har en dommer avvist klagen og gir presidenten en frist for å levere det inn på nytt.

Les mer »

Trump får nei fra dommer i New York Times-søksmålDonald Trump har saksøkt avisen New York Times for 15 milliarder dollar. Nå har en dommer avvist klagen og gir presidenten en frist for å levere det inn på nytt.

Les mer »

Historisk sanksjons­pakke fra EU: – På tide å skru av kranenFor første gang rammer sanksjonene digitale valutaer.

Les mer »

Andrea Bredesen Holm: Fra mobbing til seier i 'The Voice'Andrea Bredesen Holms reise fra en utfordrende oppvekst med mobbing til å vinne 'The Voice'

Les mer »

Damene frå Fjærland: Viser naturen slik den erDei kunne ikkje vere dårlegare enn mannfolka. No blir det ekte damer slik naturen har skapt dei gjennom heile 2026.

Les mer »

Lærerens spill: Fra skolebenken til Steam-suksess og nye prosjekterEn realfagslærer fra Stavanger deler innsikt i sin reise som spillutvikler, fra lanseringen av Pure Logic til de kommende prosjektene og lidenskapen for spillutvikling.

Les mer »