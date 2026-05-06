Fra skuret til Rådhusplassen: Streetboys' reise til toppen

Streetboys, bestående av Jostein Hamar, Eirik Olweus og Mathias Nesvåg, har gått fra å lage russelåter i et skur til å bli en av Norges mest populære musikkgrupper. Med debutalbumet «FRI» og hits som «Fri» og «Misforstått» har de tatt storm på norske spillelister. Nå står de foran en av Norges største gratiskonserter, VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen.

Streetboys har gått fra å være en liten trio i et skur til å bli en av Norges mest populære musikkgrupper. Jostein Hamar (20), Eirik Olweus (20) og Mathias Nesvåg (21) fra Bærum har tatt storm på norske spillelister med debutalbumet «FRI», hvor flere av låtene har toppet hitlistene.

Låten «Fri» lå en tid på førsteplass på Spotify i Norge. Trioen slapp sin første låt i 2023, og nå står de på tærskelen til sitt første soloshow på Rockefeller i Oslo denne høsten. Veien til suksess startet i et lite skur, hvor Eirik og Mathias begynte å lage musikk på ungdomsskolen. De ble inspirert av brødre som drev med russemusikk og sendte ut russelåter til russegrupper, men fikk mest avslag.

Samtidig drev Jostein med musikk i kjelleren sin. Først på videregående fant de tre hverandre og dannet en gruppe som til slutt ble til Streetboys. Gjennombruddet kom med låten «Misforstått», som ble et stort hit og ga dem mainstream-oppmersomhet. Låten har nesten ni millioner avspillinger på Spotify.

Tidligere hadde de også suksess med «Piruss (Hjemmesnekk)», som har passert seks millioner avspillinger. Siden da har de sluppet flere populære låter som «Oslo» og «Pust i bakken», og tatt steget opp på større scener som Oslo Spektrum og Landstreff Stavanger. For Streetboys ble utviklingen fulgt nøye, og de opplevde at hobbyprosjektet begynte å føles som noe mer.

Nå står de foran en av Norges største gratiskonserter, VG-lista Topp 40 på Rådhusplassen, hvor de deler scenen med artister som Delara og Jon Ranes. For trioen er dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. De ser frem til å stå på scenen foran titusenvis av publikummere og oppleve en av de kuleste konsertene å spille på





