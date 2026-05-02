Fra sosiale medier til Norseman: 26-åringen som ble avhengig av å pushe sine grenser

En 26-årig mann har blitt kjent i sosiale medier og på TV, og har nå satt seg mål om å delta i Norseman, et av verdens hardeste ekstremtriatlon. Han deler sine erfaringer med løping, utfordringer og hvordan han har blitt avhengig av å pushe sine grenser.

I de siste årene har 26-åringen blitt et stadig mer kjent ansikt i sosiale medier . Denne våren har han også vært aktuell med «Kompani Lauritzen» på TV 2 og VGTV-programmet «Svart trøye», der han sammen med fem andre kjendiser konkurrerte om en billett til Norseman , et av verdens hardeste ekstremtriatlon.

Løpet inkluderer en full Ironman-distanse med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42,2 kilometer løp. Bergset forklarer at konseptet passet ham godt, da han løper mye og har lyst til å være med på Norseman. Han understreker at innspillingen, en bootcamp på Gaustatoppen, var tøff, men han har presset seg før.

I 2023 syklet han 1600 kilometer fra Oslo til Paris på 14 dager, og i fjor løp han i 24 timer i et glassbur på Karl Johan, hvor han endte på rundt 130 kilometer. Han har også deltatt i både halv- og helmaraton. Bergset sier han har blitt avhengig av å løpe langt og pushe sine grenser.

Begge utfordringene gjorde han til inntekt for veldedige formål, men han innrømmer at det også lå en annen drivkraft bak: å skaffe seg oppmerksomhet på sosiale medier. Han begynte å løpe for views, og etter å ha sett potensialet i løpebølgen som traff landet, lagde han en serie basert på et amerikansk konsept der han skulle løpe til han fant ulike ting. Det gikk fra seks kilometer til plutselig 23.

Han understreker at han ikke anbefaler dette til noen, da han gikk på en skadesmell som holdt ham ute i to måneder. Etter en periode med en smertefull lyske kunne han gradvis bygge seg opp igjen. I dag løper han cirka 40–50 kilometer i uken fordelt på tre til fire økter. Han løper sjelden under en mil når han først løper, og med noen langturer blir det fort over 40 kilometer i uken.

Han legger ikke ut alle turene på Strava, da han synes det er et ork og ikke har behov for å flekse der. Han varierer mellom langturer og intervaller, og ligger ofte rundt terskelintensitet, selv om han innrømmer at han ikke alltid er flink til å holde igjen. Favoritten er pyramideintervaller, der han løper fem, fire, tre, to og ett minutt med ett minutts pause mellom hvert drag. Han er opptatt av kontrollerte mengder og lytter til kroppen.

Hvis han føler seg sliten, bytter han ut løping med svømming. At han skulle finne løpegleden som voksen var langt fra gitt. Han var elendig i sport og idrett som liten og var alltid den tynneste og svakeste. Han tilbrakte flere år på gymmen i håp om å bygge muskler, men hadde veldig treg muskelvekst og ble aldri særlig sterk.

Da han begynte å løpe, traff det annerledes. Løping har falt ham veldig naturlig, og han har blitt god på kort tid. Han har en fordel i at han er lett, noe som gjør det enkelt å bevege kroppen, men det fører også med seg mye hets. Bergset sier han alltid har fått kommentarer på at han er tynn, og i takt med oppmerksomheten har kommentarene økt.

Han er munter når han snakker om temaet, men understreker at man bør tenke seg om før man kommenterer andres kropp, uansett vekt. Han mener treningsidealet er i endring, og synes det er positivt at fokuset har flyttet seg fra store muskler til mer funksjonell trening med vekt på kondisjon og en sunn kropp. Han understreker også at balanse er viktig, og at løping kan bli altoppslukende.

Det er viktig å huske å spise nok og få i seg riktig næring. For Bergset er det ikke akkurat veldig høy terskel for å unne seg en ekstra stor smågodtpose. Han trives godt med kroppen sin og er fornøyd med å være en lett kar som kan hoppe over alle mulige gjerder. Han får også stadig høre at han har potensial til å bli en enda bedre løper





