Frank Løke diskvalifisert etter pinlig boksekamp mot Ole Klemetsen

Boksekampen mellom Frank Løke og Ole Klemetsen i Stavanger endte i kaos og diskvalifikasjon. Løkes usportslige oppførsel og manglende vilje til å bokse førte til stor frustrasjon blant publikum og eksperter.

I en kaotisk boksekamp i Stavanger var det til slutt Ole Lukkøye Klemetsen som kunne juble for seier. Seieren kom imidlertid ikke på poeng eller knockout, men gjennom en diskvalifikasjon. Den sjette og siste runden ble avbrutt av dommeren etter at Frank Løke brøt reglene for siste gang. Et frustrert publikum svarte på avbrytelsen ved å kaste diverse gjenstander inn i ringen, noe som skapte en ubehagelig atmosfære.

VGs kommentator Thomas Hansvoll beskrev kampen som pinlig og uttrykte skuffelse over Løkes oppførsel, og mente at han hadde ødelagt hele kvelden for alle tilstedeværende. Klemetsen, tydelig irritert og misfornøyd, anklaget Løke for å ha brutt kontrakten og mente han ikke burde motta betaling for kampen. Han beklaget også overfor alle som hadde vært vitne til denne forestillingen. Løke på sin side viste liten anger og avfeide kritikken. Han hevdet at hans oppførsel var en del av hans spillplan og at han hadde som mål å unngå å bokse. Haktor Slåke, president i Norges Bokseforbund, var heller ikke imponert og kalte kampen for noe av det dårligste han hadde sett innen boksing, og uttrykte lettelse over at forbundet ikke hadde vært involvert i arrangementet. Etter kampen oppsto det tumulter i ringen, og politiet måtte gripe inn for å roe ned situasjonen. Klemetsen uttrykte også sin misnøye med kampen, spesielt over Løkes manglende vilje til å bokse. Løke, på sin side, hevdet at han var den moralske vinneren og kritiserte Klemetsen for å legge seg ned. Løkes ankomst til ringen var preget av show og ekstravaganse. Han ble båret inn på en trone med krone på hodet til lyden av en remiks av Eminems Till I Collapse, mens publikum møtte ham med buing og piping. Løke, upåvirket av reaksjonene, uttrykte at han brukte den negative energien til noe positivt. Klemetsen kom inn i ringen til jubel fra publikum. Kampen var satt til seks runder på to minutter, med bruk av 14 oz hansker og ingen hjelm. Knockout var tillatt, men kun mot kroppen. Det første minuttet av kampen var preget av lite boksing. Løke løp rundt i ringen mens Klemetsen sto i midten. Kommentatorene uttrykte forvirring og frustrasjon over Løkes taktikk. I runde tre tok boksingen seg noe opp, men det var fremdeles mye krangling og usportslig oppførsel. Løke ble flere ganger sett å dytte Klemetsen ned og brøt dermed reglene gjentatte ganger. Kommentarer fra eksperter og publikum gjenspeilte en generell oppfatning om at kampen var en parodi på boksing og en skuffelse for alle involverte. Kampens utfall skapte en rekke reaksjoner, fra skuffelse over forestillingen til spørsmål om profesjonalitet og respekt for sporten. Hendelsen reiste også spørsmål om hva som aksepteres innen showboksing og hvor grensen går for usportslig oppførsel. Det ble tydelig at kampen ikke levde opp til forventningene og etterlot et inntrykk av en dårlig planlagt og dårlig utført begivenhet. Kritikken var massiv, og mange uttrykte at de følte seg snytt for pengene og tiden sin. Det hele kulminerte i en kamp som huskes mer for sin kaotiske natur enn for sportslig innsats. De involverte, Løke inkludert, fikk kritikk for å ha undergravd boksingens grunnleggende prinsipper





Boksing Frank Løke Ole Klemetsen Diskvalifikasjon Showboksing

