Kampen mellom Frankrike og Senegal ble en defensiv duell som endte 0‑0. Kylian Mbappé leverte flere skuffende berøringer, mens Senegal truet med kontringer. Norske kommentatorer kritiserte Frankrikes angrep og roste keeperens flaks. Mens Frankrike sliter med et kollektivt kollaps, venter Norges første VM‑kamp siden 1998 med stor spenning i hjemlandet.

Frankrike og Senegal møttes i den første kampan i VM-gruppe I tirsdag kveld, og kampen endte 0-0 etter pausen. Begge lag viste god defensiv organisering, men angrepsspillet ble preget av flere uheldige feil fra den franske stjernespilleren Kylian Mbappé .

På egen TV‑sendelse bemerket den norske kommentatoren Morten Langli sammen med britiske ekspert Alan Shearer at Mbappés berøring i de tidlige minuttene var både dårlig og skuffende, og at dette har påvirket hans selvtillit de siste månedene. Senegal klarte likevel å holde seg i spillet ved å utnytte kontringer, blant annet da Nicolas Jackson traff stolpen med et kraftfullt skudd som nesten ga dem ledelsen.

Ekspertkommentator Petter Myhre roste den franske keeperen Mike Maignan, men påpekte at hans flaks var avgjørende - ballen som kunne ha vært en farlig avslag passerte ham uten å treffe rygg eller gå i mål, noe som kunne ha endret kampens dynamikk. Kommentatorteamet var samlet i sin skuffelse over Frankrikes angrep, som med spillere som Mbappé, Olise, Dembele og Doué har en samlet markedsverdi på flere milliarder kroner.

Morten Langli fremhevet de "enorme tekniske feilene" fra Mbappé i første omgang, mens Myhre kritiserte lagets kollektive kollaps, og hevdet at ingen av de individuelle kvalitetene ble realisert. Til tross for at Mbappé er toppscorer i La Liga, Michael Olise har levd opp til forventningene sine i Bayern München, Ousmane Dembele vant gullballen, og Desire Doué ble kåret til årets unge spiller i Champions League to år på rad, så langt har ingen av dem vist den nødvendige farligheten i den første omgang av turneringen.

I Norge har oppmerksomheten rettet seg mot de kommende kampene, med spesielt fokus på Norges første VM‑kamp siden 1998 mot Irak. Publikum strømmer i kilometerlange køer for å sikre billetter, og den såkalte "roingen" rundt norsk fotball har tatt av, med 10 000 nordmenn som allerede er klare til å støtte landslaget.

Til tross for den dramatiske åpningen i gruppe I, er forventningene fortsatt høye, og både supportere og eksperter vil holde et våkent øye med hvordan de store stjernene i Frankrike kommer seg videre i turneringen





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