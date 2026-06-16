Frankrike slo Senegal 3-1 - Mbappé reddet æren etter svak start

Kylian Mbappé slet store deler av kampen, men scoret to mål og ble matchvinner da Frankrike slo Senegal 3-1 i VM-gruppespillet. En omdiskutert straffesituasjon og en svak førsteomgang preget kampen.

Det var en kamp som skulle by på både skuffelse og eufori for franske fotballfans. I en tøff batalje mot Senegal i VM-gruppespillet vant Frankrike til slutt 3-1, men veien dit var alt annet enn enkel.

Spesielt Kylian Mbappé slet stort i store deler av kampen. TV 2s kommentatorer reagerte sterkt på superstjernens opptreden før han til slutt satte inn 1-0 for Les Bleus. - Ingenting sitter for Kylian Mbappé, sier kommentator Morten Langli. Den franske superstjernen slet med hvert eneste touch på ballen, helt til han satte inn Frankrikes 1-0-scoring.

For Norges del betyr det et møte med Mbappé i form. - Det er det som skjer med de beste spillerne selv etter 60 dårlige minutter. De lar seg ikke prege av bommerter, fortsetter ekspertkommentator Petter Myhre. - Han er alltid under et enormt press.

Han er en lederstjerne. Han er kapteinen som skal levere under de store øyeblikkene, fortsatte Langli etter Mbappés åpningsmål. Kampen startet med et høyt tempo, men Frankrike slet med å få kontroll. Senegal var farligst frempå i første omgang, og de franske stjernene klarte ikke å sette sitt preg på spillet.

- Jeg hadde forventet mer av Mbappé, Doué, Olise og Dembélé. De har hatt en kollektiv kollaps, sa Myhre i første omgang. Til tross for Mbappés kunstscoring, takket være et flott gjennomspill av Bayern München-stjerne Michael Olisé, var det én situasjon tidligere i kampen som fikk ekspertene til å steile.

Begge lags største stjerner, Frankrikes nummer ti Mbappé og Senegals egen tier Sadio Mané barket sammen innenfor sekstenmeteren der sistnevnte så ut til å gi vekk et klart straffespark til franskmennene. - Det er bare tull, sier Pat Newin for BBC. - Det er null sjans. Hvordan kan han (Kylian Mbappé) ha initiert kontakten der?

Det er det dummeste jeg har hørt noen sinne, fortsetter han. Viaplay-ekspert Lars Tjærnås var også svært kritisk til dommernes avgjørelse. - Det er en helt sjokkerende avgjørelse av dommer og VAR. Klink straffe til Frankrike.

Og begrunnelsen er så langt på jordet det er mulig å komme, skrev han på X. TV 2-kommentatorene var enige med Tjærnås og Newins utsagn. De var aldri i tvil om at dommeren burde gjort om situasjonen og gitt Frankrike straffe. - Det er straffespark, det må bli straffespark, sier Langli, før Myhre følger opp med: - Han var ikke i nærheten av ballen. Mener dommeren at det ikke er kontakt der altså?

, spør han videre. - Det er en voldsom risiko, fortsetter han. Verken hoveddommer eller VAR-rommet var enige med kommentatorene og lot avgjørelsen om å ikke dømme straffe bli stående. Ti minutter før pause skulle Didier Deschamps bytter ut en av sine største stjerner, den ferske gullball-vinneren Ousmane Dembelé.

Inn kom Bradley Barcola, og innen første minutt på banen sørget han for å doble franskmennens ledelse. - Sponser tungt i VM Coca Cola, da er det greit med scoring av Barcola, sier Langli etter scoringen. Petter Myhre slenger seg på igjen: - Når vi snakker om at Senegal må ta større sjanser gir de bort ballen enkelt. Det er så lekker det kan bli, fortsetter han.

I første omgang derimot var det svært lite som satt for franskmennene. Ingen av de franske stjernene klarte å sette sitt preg på kampen, og det var Senegal som var farligst frempå. Senegal trodde de hadde tent et lite håp i sluttminuttene etter en flott scoring Ibrahima Mbaye, men håpet ble raskt slukket av Mbappé igjen da han banket inn 3-1 like før slutt. - Han starte rufsete, men avslutter på en formidabel måte, oppsummerer Langli franskmannens kamp med.

Med Norges realistiske håp om en andreplass i gruppa, er det gode nyheter at Frankrike til slutt fikk med seg en tomålsseier. Dette gjør at Norge kan møte et fransk lag som har vist sårbarhet, men også enorm styrke når det gjelder. Alt håp er ikke ute for Norge, men de må prestere på sitt aller beste for å kunne konkurrere med Mbappé og co





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