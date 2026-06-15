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Franske VM-stjerner oppfordres til å støtte fengslede journalisten Christophe Gleizes

Sport News

Franske VM-stjerner oppfordres til å støtte fengslede journalisten Christophe Gleizes
Christophe GleizesVMFrankrike
📆6/15/2026 4:30 PM
📰vgnett
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Franske VM-stjerner oppfordres til å støtte fengslede journalisten Christophe Gleizes, som sitter fengslet i Algerie etter å ha skrevet om dødsfallet til en kamerunsk toppspiller i 2014.

Franske VM-stjerner oppfordres til å støtte fengslede journalisten Christophe Gleizes . Faren til den fengslede journalisten, Francis Godard, sier at det er tydelig at spillerne ikke vil blande seg i saken.

Han tilføyer at det er absurd at hans sønn sitter i fengsel for å ha gjort jobben sin. Moren til journalisten, Sylvie, er også til stede og sier at de er takknemlige for hjelpen fra forbundet og FIFA-presidenten. Journalist Vincent Duluc sier at foreldrene til journalisten er sinte på grunn av at spillerne ikke har uttrykt offentlig støtte.

Han tilføyer at det er en stor sak i Frankrike og at det er flere titalls reportere som har rundt halsen idet Kanté ankom presserommet utenfor MetLife stadium i New Jersey. Christophe Gleizes skal ha hatt en mistanke om at algeriske myndigheter hadde en finger med i spillet etter dødsfallet til en kamerunsk toppspiller i 2014. Han ble arrestert og anklaget for å oppmuntret til terrorisme. I fjor ble han dømt til syv års fengsel.

Faren til journalisten sier at han håper at både han og hans foreldre får muligheten til å komme hit under VM, så han kan stille spørsmål selv. Landslagssjef Didier Deschamps har også uttalt at han håper at journalisten og hans foreldre kan komme hit under VM. FIFA-president Gianni Infantino har også tatt opp saken på sin pressekonferanse i Mexico City og håper at journalisten blir benådet og kan komme hit til VM.

Christophe Gleizes sitter i dag på en ti kvadratmeter stor celle i Tizi Ouzou-fengselet, sammen med en annen innsatt, i Algerie

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Christophe Gleizes VM Frankrike Algerie Journalist Fengsel Spiller Fotball

 

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