Fred i视而不见? USA og Iran nærme seg avtale, oljepris faller, børser stiger

intense samtaler mellom USA og Iran har ført til en fredsavtale som skal undertegnes i juni. President Trump avlyste angrep og varslet en avtale, noe som sendte oljeprisen ned over 3 prosent. Børsmarkedene, særlig teknologiaksjer, steg kraftig. I Norge åpnet en NYKO-notering med stor oppgang, mens Storebrand og Energy Ventures kunngjorde store transaksjoner.

Presidenten opplyste at full tillatelse er gitt for åpning av Hormuzstredet og umiddelbar opphevelse av den amerikanske marineblokaden. Intense samtaler har ført til en fredsavtale mellom USA og Iran , som blant annet innebærer en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner også i Libanon.

Den offisielle underskrivelsen skal skje i Sveits fredag 19. juni, ifølge statsminister Shehbaz Sharif av Pakistan. Pakistan samarbeider tett med begge parter for å ferdigstille de neste stegene i prosessen. USAs president Donald Trump avlyste et angrep mot Iran og varslet at en avtale er nært forestående, noe som førte til et markant fall i oljeprisen. Ett fat nordsjøolje handles for omtrent 83,2 dollar i spotmarkedet, ned mer enn tre prosent siden før helgen.

Senere uttalelser fra Trump inkluderte trusler om å ta den strategiske Kharg-øya og få total kontroll over Irans olje- og gassmarkeder. Dette førte til en kortvarig oppgang i oljeprisen, som falt igjen etterpå. Brent spot lå på omtrent 93,5 dollar per fat, ned rundt én prosent for dagen, men fortsatt høyere enn tidligere nivåer. Den europeiske gassprisen TTF steg 0,6 prosent til 50 euro per megawattime i kjølvannet av Trumps meldinger.

På børsmarkedene resulterte meldingene om en mulig fredsavtale i en oppgang, særlig i teknologisektoren. Nasdaq endte opp 2,54 prosent, og de asiatiske aksjemarkedene forventes å følge med oppgang fredag. I Norge åpnet aksjen i det nylig noterte selskapet kaken timen etter at verdsettelsen ble klar på totalt 1,770 milliarder dollar, med en pris per aksje på 135 dollar ved emisjon og forventet åpning på rundt 150 dollar, omtrent 11 prosent over emisjonskursen.

Børsoppgangen i Oslo var allerede i gang før utspillet, men flere oljeaksjer steg ytterligere. På annen front kunngjorde Storebrand at de har forhandlet en avtale om å kjøpe inntil 100 prosent av aksjene i Knif Trygghet for 560 millioner kroner, betalt i nyutstedte aksjer. Energiselskapet Energy Ventures solgte 37,4 millioner aksjer i SED Energy Holdings til 8 kroner per aksje, totalt 299 millioner kroner. Dette er viktige markedshendelser som viser volatilitet og mulige investeringsmuligheter i en periode med geopolitiske sporespill





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