Frederiksen bekrefter mulighet for ny regjering i Danmark

Dansk statsminister Mette Frederiksen har etter møte med kongeten bekreftet at hun ser grunnlag for å danne en ny regjering. Den planlagte regjeringen består av fire partier som sammen har 82 av 179 mandater i folketinget, noe som ikke gir et rent flertall. Artikkelen beskriver regjeringsdannelsens utvikling fra valget i mars til nå, inkludert de tidligere mislykkede forsøkene av Venstre-leder Troels Lund Poulsen og Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussens sentrale rolle i prosessen.
Dansk statsminister Mette Frederiksen har bekreftet at hun mener det er grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark . Bekreftelsen kom etter et møte med kong Frederik på kongeskipet i Odense mandag kveld.
Den nye regjeringen vil bestå av fire partier: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Partiene har tilsammen 82 mandater i folketinget, som har 179 representanter, noe som betyr at regjeringen ikke har et flertall på egen hånd. Dette gjør at regjeringsdannelsen vil hvile på en kompleks politisk forhandlingsprosess
