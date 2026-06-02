Frederiksen presenterer tredje regjering med Moderaterne i regjeringsfeltet

Etter en rekordlang forhandlingsprosess har statsminister Mette Frederiksen klart å danne en ny mindretallsregjering. Regjeringen omfatter Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre og Det Konservative Folkeparti, med støtte fra Enhedslisten. Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har spilt en nøkkelrolle i både å inngå og støtte regjeringen.

Mette Frederiksen reiste til Odense for å.formidle til kong Frederik at hun har klart å danne en ny regjering. Kongen var på sin tur med kongeskipet.

Klokken 16 tirsdag ettermiddag skal hun presentere regjeringen, som vil bli hennes tredje regjering. Da legges regjeringsgrunnlaget frem. Det har tatt et rekordlangt tid å forhandle fram en ny regjering. Ingen av de tradisjonelle politiske blokkene fikk et klart flertall i valget.

Nå danner Frederiksen en mindretallsregjering. Frederiksen fikk oppdraget med å danne regjering rett etter valget 24. mars. Da var også en konstellasjon med de nåværende partiene aktuell, men Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen var imot og ønsket en regjering som også inkluderte borgerlige partier. Uten hans parti.

Det sa Rasmussen nei til. Siden hans partis stilling er avgjørende, har han fått betydelig innflytelse. Nå blir det likevel en regjering på rød-grønn side, med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som en del av regjeringen. Enhedslisten, som kan sammenlignes med det norske partiet Rødt, har fått innrømmelser som gjør at de vil støtte regjeringen.

De fire partiene som skal inngå i regjeringen har tilsammen 82 mandater. For å ha et flertall trengs 90 mandater. Enhedslisten har 11 mandater i Folketinget





