Fredrik Pallesen Knudsen: Fra Brann-fan til kaptein i Cupfinalen

📆5/8/2026 8:16 AM
Fredrik Pallesen Knudsen står på terskelen til å skrive historie for Brann. Fra å være en Brann-fan som jaktet på tidligere spillere i Bergens gater, til å være kaptein i Cupfinalen mot Bodø/Glimt. Han har vært med på en dramatisk reise med klubben, fra nedrykk til opprykk, og nå står han en halv meter unna Kongepokalen. Men han nekter å røre den før finalen er ferdigspilt.

Kongepokalen står en halv meter unna, men Fredrik Pallesen Knudsen vet bedre enn å røre den. 29-åringen har spilt og vunnet Cupfinalen tidligere, men nå skal han lede Brann ut på Ullevaal.

Han skal ut i noe nytt. – Man blir jo både stolt og kry. Det er stort å være kaptein for Brann og kunne lede laget ut på Ullevaal. Ikke uten grunn.

Pallesen Knudsen har vært Brann-fan hele livet og vokste opp med å jakte tidligere spillere i Bergens gater. – Erlend Hanstveit bodde på Møhlenpris. Alle pekte på ham og snakket om ham. Hvis vi fikk høre at han var på butikken så beinet vi av gårde for å få hilse på ham.

LEGENDE: Erlend Hanstveit er Brann-legende og bodde i bydelen der Pallesen Knudsen vokste opp. Foto: Gorm Kallestad / NTB Nå er dagens Brann-kaptein én kamp unna å skrive seg inn i historiebøkene som en av få som har løftet et trofé for klubben. – Jeg får stadig spørsmål om hvordan vi skal feire, men det interesserer meg ikke.

Ingen vet hvordan Cupfinalen mot Bodø/Glimt ender, men mange vet at gutten fra Møhlenpris har vært med på en ellevill reise i Brann de siste årene. Dagens Brann-kaptein spilte da klubben tapte 0–3 for Mjøndalen i 2014 og rykket ned. BLYTUNGT: Brann-fansen strigråt da nedrykket var et faktum i 2014. Foto: Terje Bendiksby / NTB ble avdekket av Bergens Tidende i 2021, ble Pallesen Knudsen hentet fra rolige Haugesund til kaos i Brann.

– Jeg er klar for å gjøre alt for klubben og for supporterne, så dette her tror jeg blir veldig bra, sa Pallesen Knudsen til TV 2 12. august 2021. NEDRYKK: Fredrik Pallesen Knudsen i duell med flere Jerv-spillere i kampen som endte med nedrykk til Obos-ligaen. Foto: Heiko Junge / NTB Han har vært med på en berg-og-dal-bane-tur få fotballspillere opplever i løpet av en karriere.

– Jeg tror ikke jeg klarer å innse hva det er vi har fått til. Ikke bare med Cupfinalen, men det vi har klart nå over tid. – Det er helt surrealistisk og noe jeg ikke kommer til å forstå fullt ut før jeg legger skoene på hyllen, sier 29-åringen. – To nedrykk, to opprykk, to sølvmedaljer, en fjerdeplass, to cupfinaler, Europa Leauge.

Altså, det er helt spinnvilt. IKKE RØRE: Pallesen Knudsen sender blikk, men nekter å røre pokalen før finalen er ferdigspilt. Foto: Emil Iversen / TV 2 Det er kun tre år siden han sist spilte på Ullevaal. Da fikk Pallesen Knudsen spille i 13 minutter.

Han varmet opp i over 70. Lørdag venter en ny finale på Ullevaal. Denne gangen vil Pallesen Knudsen ha en langt mer sentral rolle i Brann-laget. – Jeg syns det er sånn det skal være.

Brann skal være en toppklubb i norsk fotball. Det er deilig å spille for en klubb der det betyr enormt mye for fansen at vi gjør det bra

