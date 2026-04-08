Fredrikstad snudde kampen mot Aalesund etter Granaas-scoring

Fredrikstad snudde kampen mot Aalesund i andre omgang, etter at innbytter Eirik Granaas avgjorde kampen med et hodestøt. Aalesunds Kristian Lonebu hadde sendt laget i ledelsen, men Fredrikstad kjempet seg tilbake og sikret seieren. Kjetil Rekdal var skuffet over AaFKs prestasjon.

Fredrikstad snudde kampen i andre omgang etter en spennende fotballkamp mot Aalesund . 16-åringen Eirik Granaas , som hadde vært på banen i knappe fire minutter, sikret seieren med et hodestøt som sendte ballen i mål og sørget for en 3-2-seier. FFK-trener Andreas Hagen var tydelig fornøyd etter kampen og roste Granaas for hans innsats.

Aalesunds Kristian Lonebu hadde tidligere sendt laget sitt i ledelsen for tredje kamp på rad, men til tross for en god start endte kampen med null poeng for Kjetil Rekdal og hans menn. Etter tre serierunder står AaFK med bare ett poeng, etter nederlag mot LSK og Start tidligere i sesongen.\Kampen startet med et sjansefattig første kvarter før Aalesund begynte å spille seg inn i kampen. Henrik Melland ga vertene ledelsen med et flott mål, men Fredrikstad protesterte på dommeravgjørelsen i forkant av målet. Senere utlignet Fredrikstad på et frispark, og lagene gikk til pause med 1-1. Melland uttrykte frustrasjon over å slippe inn mål på slutten av omgangen. I andre omgang tok Aalesund igjen ledelsen, men Fredrikstad kjempet seg tilbake. Mål av Rocco Shein og Eirik Granaas snudde kampen til FFKs fordel. Fredrikstad har nå seks poeng etter de tre første seriekampene. Andreas Hagen fremhevet betydningen av å ha en slik innbytter, som Granaas, og roste ham for hans harde arbeid. Rekdal erkjente at laget hans slet med å holde ledelsen og uttrykte skuffelse over resultatet. Kampen var preget av flere spennende hendelser og snuoperasjoner, og viste viktigheten av å utnytte sjansene man får.\Aalesunds Kjetil Rekdal var tydelig skuffet over lagets prestasjoner og erkjente at laget slet med å håndtere presset av å lede. Han pekte på naive feil som kostbare, spesielt i forsvarsspillet. Fredrikstad på sin side viste stor mental styrke og evnen til å snu kampen, noe som ble avgjørende for seieren. Andreas Hagen understreket betydningen av å ha spillere som Granaas, som er villige til å jobbe hardt og gripe mulighetene når de får dem. Kampen bød på en rekke spennende øyeblikk, inkludert flotte mål og dramatiske snuoperasjoner. Fredrikstad viste tydelig at de fortjente seieren. Neste runde venter nye utfordringer for begge lag, der Aalesund møter KFUM Oslo og Fredrikstad skal møte Vålerenga. Denne kampen var en demonstrasjon av fotballens uforutsigbarhet, med skiftende momentum og avgjørende øyeblikk





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

New Zealand-drapssak snudd på hodet: Åpent sår i rettssystemetEn av New Zealands mest kontroversielle drapssaker, der et svensk kjærestepar forsvant i 1989, er i ferd med å bli revurdert. Feil i etterforskningen og rettsbehandlingen har satt spørsmålstegn ved hele rettssystemet, ifølge en erfaren journalist.

Read more »

Kontroversiell drapssak i New Zealand snudd på hodetEn av New Zealands mest kontroversielle drapssaker, som har preget øystaten i flere tiår, ser ut til å ha fått en ny vending. En kjent journalist kaller saken et «åpent sår», hvor feil i rettssystemet har skapt evig smerte. Saken omhandler forsvinningen av det svenske kjæresteparet Urban Höglin og Heidi Paakkonen i 1989, og dommen mot David Tamihere.

Read more »

Eirik Granaas' innhopp sikret Fredrikstad-seier mot Aalesund16 år gamle Eirik Granaas ble matchvinner for Fredrikstad i en dramatisk kamp mot Aalesund. Granaas kom inn seks minutter før slutt og scoret vinnermålet fire minutter senere, og snudde kampen til Fredrikstads fordel. Aalesund hadde ledet to ganger, men klarte ikke å holde ledelsen. Kjetil Rekdal og Henrik Melland uttrykte stor skuffelse etter tapet.

Read more »

Rekdals Aalesund mistet ledelsen igjen:Aalesund kjørte hjemmekampen mot Fredrikstad og ledet to ganger, men klarte heller ikke tirsdag å dra i land sesongens første seier i Eliteserien.

Read more »

Rekdals Aalesund mistet ledelsen igjen:Aalesund kjørte hjemmekampen mot Fredrikstad og ledet to ganger, men klarte heller ikke tirsdag å dra i land sesongens første seier i Eliteserien.

Read more »

Rekdals Aalesund mistet ledelsen igjen:Aalesund kjørte hjemmekampen mot Fredrikstad og ledet to ganger, men klarte heller ikke tirsdag å dra i land sesongens første seier i Eliteserien.

Read more »