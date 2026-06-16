Fredsavtale mellom USA og Iran åpner for gjenåpning av Hormuzstredet

En ny fredsavtale mellom USA og Iran innebærer at den strategisk viktige Hormuzstredet skal gjenåpnes for avgiftsfri oljetransitt. Avtalen har allerede fått oljeprisen til å falle og europeiske aksjer til å stige, mens analytikere advarer om fortsatt usikkerhet og sikkerhetsrisiko for shipping.

USA og Iran har inngått en fredsavtale som innebærer at Hormuzstredet skal gjenåpnes for avgiftsfri oljetransitt i en 60-dagersperiode, hvorpå Oman og Iran overtar forvaltningen.

Avtalen har ført til et fall i oljeprisen og en økning i europeiske aksjer. USAs utenriksminister JD Vance sier at skipstrafikken allerede har økt de siste 24 timene. Analytikere mener en rask og sømløs gjenåpning vil være positivt for tankmarkedet, men advarer om at det fortsatt er usikkerhet knyttet til avtalen og at sikkerhetssituasjonen for shipping er volatil på grunn av manglende detaljer og historikk med overoptimistiske forsikringer.

Iran har ifølge USAs utenriksminister Marco Rubio tidligere denne måneden minelagt store deler av stredet, noe som fortsatt er en bekymring for skipstrafikken. Gjennomføringen av avtalen vil ha betydning for verdens oljelagre, logistikk og frakttariffer. Selv om avtalen er positivt til millioner, er det fortsatt usikkert om den vil bli signert på fredag, ifølge Deutsche Bank. Flere rederier, inkludert Maersk, holder operasjoner i Midtøsten uendret mens de venter på klarhet.

Oljeaksjene på Oslo Børs har hittil reaktet positivt, med Frontline som stiger rundt 4 prosent, men analytikere som Christoffer Bachke fra Clarksons påpeker atmarkedet allerede hadde priset inn en slik utvikling. Forhandler Karl Johan Molnes mener at president Trump måtte handle nå for å unngå riksrett i november





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