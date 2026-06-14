Fredsavtale mellom USA og Iran varsles, oljepris faller kraftig

USA og Iran har enigt seg om en fredsavtale som skal signeres 19. juni. President Trump har avlyst et angrep og varsler at en avtale er nær, noe som førte til et kraftig fall i oljeprisen. Børss markedene reagerte positivt, mens detaljer om selskaps overtakelser og aksjeemissioner også trekkes.

Presidenten i USA har avlyst et planlagt angrep på Iran og varsler samtidig at en fredsavtale er nært forestående. Ifølge Pakistan statsminister Shehbaz Sharif har partene blitt enige om en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner, også i Libanon.

Den offisielle underskrivingen av fredsavtalen vil skje i Sveits fredag 19. juni. Dette har fått umiddelbare konsekvenser for oljeprisene. Et fat med nordsjøolje (Brent spot) falt mer enn tre prosent da handelen åpnet mandag kveld, og handles i skrivende stund for rundt 83,2 dollar. Etter UT Helsingfors' utspill er prisen likevel steget noe, men ligger fortsatt langt under nivået før fredagen.

Den asiatiske gassprisen (TTF) var tidligere ned for dagen, men steg 0,6 prosent til 50 euro per megawattime kort tid etter meldingene fra Trump. Oljeprisen (Brent spot) steg kort tid etter Trump sin nye uttalelse om å ta kontroll over Irans oljeinfrastruktur, og ligger nå på om lag 93,1 dollar fatet, ned 1,6 prosent siden midnatt. Etterfulgt av en liten demping i fallet, ligger prisen på 93,5 dollar, fortsatt ned om lag én prosent for dagen.

De store oljeaksjene på Oslo Børs var opp allerede før utspillet, men steg ytterligere i etterkant. Børsen i USA, representert av Nasdaq, endte opp 2,54 prosent torsdag. Oppgangen forventes å bli fulgt opp i asiatiske aksjemarkedene fredag. Teknologiaksjer på Wall Street har fallet i flere dager, men Nasdaq steg igjen torsdag.

På det norske aksjemarkedet tar det ofte litt tid før handelen starter i aksjer som nylig er notert i USA. Dette skyldes at kjøps- og salgsordrer samles for å finne en stabil åpningskurs, noe som kan ta flere timer, forklarte Else Høeg Sundfør i Nordnet. Verdi过快 på 1.770 milliarder dollar med en priser per aksje på 135 dollar. Selskapet skal hente totalt 75 milliarder dollar.

Bloomberg melder klokken 17.32 at aksjen ligger an til en åpning på rundt 11 prosent over emisjonskursen, med en pris per aksje på 150 dollar. I mellomtiden har Storebrand fremsforhandlet en avtale om å kjøpe inntil 100 prosent av aksjene i skadeforsikringsselskapet Knif Trygghet for 560 millioner kroner, oppgjort i nyutstedte aksjer i Storebrand. Avtalene må godkjennes av eierne i Knif og Knif Trygghet.

Energy Ventures har solgt 37,4 millioner aksjer i SED Energy Holdings til 8 kroner per aksje i en transaksjon på 299,2 millioner kroner





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