Fredsmeklingskonferanse i Oslo: Utenriksminister Eide og mange millioner

Fredsmeklingskonferansen i Oslo er en begivenhet som samler 150 fredsmeklere, diplomater og eksperter. Utenriksminister Espen Barth Eide er vert for konferansen, som Norge arrangerer i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue. Oslo Forum koster mange millioner, og det er flere deltakere som får dekket hotell og transport under oppholdet i Oslo. Regimetoppere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman og Syria fikk dekket hotellopphold under fjorårets Oslo Forum.
150 fredsmeklere, diplomater og eksperter samles til årets Oslo Forum på Losby Gods denne uken. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er vert for fredsmeklingskonferansen, som Norge arrangerer i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue.
Selv om selve arrangementet foregår bak lukkede dører, er det kjent at utenriksminister Eide sier at de aller fleste kriger ender ved et forhandlingsbord. Norge har en langsiktig troverdighet og tett kontakt med stormaktene, noe som gjør landet relevant. Oslo Forum koster mange millioner, og det er flere deltakere som får dekket hotell og transport under oppholdet i Oslo. Regimetoppere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman og Syria fikk dekket hotellopphold under fjorårets Oslo Forum.
Årets program på Losby Gods omfatter kriger og konflikter over hele verden, internasjonal humanitærrett i krig og maritim sikkerhet. UD opplyser om at det vil være egne sesjoner om blant annet Midtøsten, Vest-Afrika, Latin-Amerika og Afrikas horn
Fredsmeklingskonferanse Oslo Losby Gods Espen Barth Eide Centre For Humanitarian Dialogue Fredsmeklere Diplomater Experter Utenriksminister Eide Fredsmeklingskonferansen Norge Fredsmeklingskonferansen I Oslo Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmeklingskonferansen I Oslo: Utenriksminis Fredsmek
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Vil ha ny storstue i Oslo: - Velkommen, Oasis!Dette bygget vil Oslo kommune rive for å lagre containere. Konsertarrangør Peer Osmundsvaag vil heller skape urbant byliv med en sårt tiltrengt konsertsal med kapasitet på 5000.
Read more »
Vil bygge ny nasjonalarena over Oslo S: – Et løft for byenOslos ordfører Anne Lindboe (H) tenker stort for hovedstaden etter innspill fra arkitektkontor.
Read more »
Barth Eide om Gaza: – Det pågår ingen gjenoppbyggingIsrael mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, mener utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).
Read more »
Barth Eide: – Israel mister vennerIsrael mister venner med sin krigføring mot palestinerne og med sine angrep i Libanon, Syria og Iran, mener utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).
Read more »