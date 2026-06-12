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Fredsmeklingskonferanse i Oslo: Utenriksminister Eide og mange millioner

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Fredsmeklingskonferanse i Oslo: Utenriksminister Eide og mange millioner
FredsmeklingskonferanseOsloLosby Gods
📆6/12/2026 3:37 AM
📰Nettavisen
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Fredsmeklingskonferansen i Oslo er en begivenhet som samler 150 fredsmeklere, diplomater og eksperter. Utenriksminister Espen Barth Eide er vert for konferansen, som Norge arrangerer i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue. Oslo Forum koster mange millioner, og det er flere deltakere som får dekket hotell og transport under oppholdet i Oslo. Regimetoppere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman og Syria fikk dekket hotellopphold under fjorårets Oslo Forum.

150 fredsmeklere, diplomater og eksperter samles til årets Oslo Forum på Losby Gods denne uken. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er vert for fredsmeklingskonferansen, som Norge arrangerer i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue.

Selv om selve arrangementet foregår bak lukkede dører, er det kjent at utenriksminister Eide sier at de aller fleste kriger ender ved et forhandlingsbord. Norge har en langsiktig troverdighet og tett kontakt med stormaktene, noe som gjør landet relevant. Oslo Forum koster mange millioner, og det er flere deltakere som får dekket hotell og transport under oppholdet i Oslo. Regimetoppere fra Iran, Saudi-Arabia, Egypt, Oman og Syria fikk dekket hotellopphold under fjorårets Oslo Forum.

Årets program på Losby Gods omfatter kriger og konflikter over hele verden, internasjonal humanitærrett i krig og maritim sikkerhet. UD opplyser om at det vil være egne sesjoner om blant annet Midtøsten, Vest-Afrika, Latin-Amerika og Afrikas horn

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