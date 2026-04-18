Fredsprisvinner Narges Mohammadi i kritisk helsetilstand i iransk fengsel

Nobels fredsprisvinner Narges Mohammadi er i en svært alvorlig helsetilstand i et iransk fengsel. Hun har blitt utsatt for grov mishandling ved arrestasjon, nektes medisinsk hjelp og risikerer livet etter et hjerteinfarkt. Norske myndigheter uttrykker bekymring.

Nobels fredsprisvinner Narges Mohammadi befinner seg i en kritisk helsetilstand, fengslet i Iran siden 2021. Hennes kamp mot undertrykkelse har ført til at hun har tilbrakt mesteparten av det siste tiåret bak murene, med en første arrestasjon allerede i 1998.

Selv om hun ble midlertidig løslatt av helsemessige årsaker i desember 2024, ble hun dessverre arrestert igjen i desember i fjor. Ifølge rapporter ble hun utsatt for grov brutalitet under arrestasjonen, med slag mot ansikt, hode og bryst.

Hennes bror, Hamidreza Mohammadi, som har bodd i Norge i over ti år og arbeider utrettelig for hennes løslatelse, forteller til Dagbladet om den voldsomme behandlingen. Han beskriver hvordan Mohammadi allerede var i svært dårlig form da hun ble pågrepet, og at hendelsene har ført til synstap. Fengselet nekter tilgang til nødvendig medisinsk hjelp, noe som ytterligere forverrer situasjonen. Familien har forgjeves forsøkt å få henne ut for legebesøk.

Mohammadi ble i februar dømt til sju og et halvt års fengsel, anklaget for å true nasjonal sikkerhet og for å drive «propaganda» mot Irans islamske system. Til tross for alvorlige helseproblemer, ble hun deretter overført til et fengsel i den avsidesliggende byen Zanjan, som broren beskriver som «et farlig fengsel med narkotikaforbrytere og drapsmenn».

Situasjonen der skal ha blitt enda mer prekær. I slutten av mars besøkte familie og støttespillere henne og fant henne bevisstløs i sengen etter et hjerteinfarkt.

Hennes bror uttrykker dyp bekymring for hennes hjerteproblemer og høyt blodtrykk, og forteller at familien har uttømt alle lovlige muligheter via advokater, uten hell. Han frykter at regimet har bestemt at hun skal forbli i fengsel, og at noe tragisk vil skje med henne der.

Rapporter denne uken indikerer at Mohammadis helsetilstand er svært alvorlig og at «situasjonen er kritisk», med en umiddelbar livsfare. Broren er fortvilet og redd for at hun «rett og slett dør», spesielt siden hun lider av kvalme og ikke klarer å spise. Han peker på at den globale oppmerksomheten mot krig og oljepriser kan gi regimet en mulighet til å la Narges dø uten at verden reagerer kraftig nok.

Han uttrykker generell tap av håp, spesielt etter krigens gang som har gitt regimet en følelse av økt makt.

Norge har også reagert på behandlingen av Narges Mohammadi. I februar publiserte de en uttalelse som fordømte Irans handlinger og krevde hennes umiddelbare løslatelse. Nobelkomiteen har rapportert om gjentatte overgrep under hennes arrestasjoner, inkludert spark i underlivet, bekkenregionen og drag i håret som førte til åpne sår i bakhodet.

Til tross for alvorlige helseproblemer, inkludert akutte hjerteproblemer, ytre skader, mistenkte svulster i brystet, samt besvimelser og farlig høyt blodtrykk, nektes hun medisinsk oppfølging og utsettes for tøffe avhør og trakassering.

«Vi er bekymret for Narges og følger hennes situasjon meget tett,» sier Erik Aasheim, medie- og kommunikasjonssjef i Nobelkomiteen, til Dagbladet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, selv av iransk opprinnelse, har fulgt situasjonen tett siden han møtte Mohammadis familie under fredsprisutdelingen i 2023. Han understreker alvoret i situasjonen, ikke bare for Mohammadi, men også for mange andre politiske fanger, og kaller det et uttrykk for regimets brutalitet. Han sender sine tanker til Narges og hennes nærmeste.

Hamidreza Mohammadi tror en reell mulighet for søsterens frihet ligger i et regimeskifte, noe som virker vanskelig i lys av den pågående regionale konflikten. Han beskriver den interne situasjonen i Iran som komplisert etter drapet på øverste leder, der en ny leder har overtatt uten klarhet rundt regimets kontroll, noe som gjør situasjonen enda mer uoversiktlig.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mental helse: Unge mener Chat GPT gir bedre svar enn fagfolkKunstig intelligens gir gode svar om mental helse. Unge opplever at Chat GPT til og med svarer bedre enn fagfolk i helsevesenet. Også helsepersonell er godt fornøyd.

Read more »

Chat GPT scorer bedre enn fagfolk på råd om mental helseForskning utført av norske forskningsinstitusjoner viser at Chat GPT gir svar på spørsmål om mental helse som både unge og helsepersonell vurderer som mer forståelige, relevante og nyttige enn svarene fra fagfolk. I en blindtest foretrakk ungdom Chat GPT-svar, som de fant lette å lese og umiddelbart nyttige.

Read more »

Mental helse: Unge mener Chat GPT gir bedre svar enn fagfolkKunstig intelligens gir gode svar om mental helse. Unge opplever at Chat GPT til og med svarer bedre enn fagfolk i helsevesenet. Også helsepersonell er godt fornøyd.

Read more »

Iran: Nobels fredsprisvinner i livsfareNarges Mohammadi, vinner av Nobels fredspris i 2023, er i kritisk tilstand i et iransk fengsel. Hun lider av alvorlige helseproblemer, inkludert et hjerteinfarkt, og nektes medisinsk behandling. Hennes bror uttrykker sterk frykt for at hun vil dø.

Read more »

Nobelprisvinner Narges Mohammadi i livsfare i iransk fengselNobelprisvinner Narges Mohammadi er i kritisk helsetilstand i et iransk fengsel. Hennes bror uttrykker sterk frykt for at hun kan dø som følge av mishandling og mangel på medisinsk hjelp. Saken får reaksjoner fra Norge og internasjonale aktører.

Read more »

Våpenhvile i Libanon usikker, mens fredsprisvinner Narges Mohammadi er i livsfareEn potensiell våpenhvile mellom Israel og Hizbollah står overfor betydelige utfordringer, preget av interne politiske press og Irans innflytelse. Samtidig er det dyp bekymring for Narges Mohammadis liv, fredsprisvinneren som sitter fengslet i Iran under stadig forverrede helseforhold.

Read more »